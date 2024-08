Hrvaški mediji: »Slovenija nalašč zavlačuje s cesto«

V nadaljevanju preberite:

»Slovenija namerno zavlačuje gradnjo avtoceste med Postojno in Jelšanami samo zato, da bi na ta način preusmerjala promet v Luko Koper.« Tako so pred dnevi zapisali na hrvaškem spletnem portalu Nacional.hr. Očitek ni prvi te vrste, vendar po mnenju zaposlenega iz Luke Koper ne vzdrži presoje. Če bi namreč imela Luka to moč, potem ne bi šele po 20 letih gradili drugega tira do Kopra in ne bi šele zdaj, po 20 letih od dograditve avtoceste do Kopra, začeli graditi že tedaj načrtovanega priključka do pristanišča.

V hrvaških medijih sta se minule dni pojavila dva članka na temo slovenskih cest proti Hrvaški. Na portalu Istarski.hr v glavnem opisujejo več kot 20-letno slovensko sago pri načrtovani cesti med Koprom in Dragonjo (med slovensko in hrvaško Istro). Na portalu Nacional.hr pa trdijo, da Slovenija noče graditi ceste med Postojno in Jelšanami zato, da bi na ta način preusmerjala tovorni promet v Luko Koper, hkrati pa tudi ovirala turistični promet na Hrvaško.