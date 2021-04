Hrvaški modni in tekstilni trgovec se vrača na slovenski trg

Vodilna hrvaška modna in tekstilna družba Varteks napoveduje odpiranje vrste trgovin v Sloveniji, potem ko so konec marca odprli prodajalno v Mariboru. Varteks ima tako po dolgih letih znova svojo trgovino v Sloveniji, so izpostavili v družbi s sedežem v Varaždinu. Kot so napovedali, bodo naslednjo trgovino v Sloveniji odprli v Ljubljani.



Potem ko je bil Varteks leto dni na slovenskem trgu samo s svojo spletno trgovino, se je družba vrnila v Slovenijo tudi s svojim fizičnim prodajnim prostorom, so zapisali na spletnih straneh družbe ob odprtju trgovine v Mercator centru Maribor Tabor. Za Maribor so se odločili, potem ko so ugotovili, da je veliko Mariborčanov hodilo po nakupih v njihove trgovine v Varaždinu.



Kot so dodali, je širitev na slovenski trg eden načinov spopadanja s krizo zaradi pandemije covida-19, ki je zajela tudi modno industrijo. Trgovina v Mariboru je zgolj prva v vrsti načrtovanih prodajaln, ki jih bodo odprli v Sloveniji. Kmalu naj bi odprli trgovino v Ljubljani. Varteks je 1. marca letos registriral tudi svojo hčerinsko družbo v Sloveniji, in sicer pod imenom Varteks.si.



Tradicija Varteksa sega v leto 1918, ko je začela obratovati tekstilna tovarna v Varaždinu. Ime Varteks so si nadeli leta 1948. V nekdanji Jugoslaviji so bili znani po sodelovanju z znano blagovno znamko Levi's. Danes sodelujejo z modnimi družbami, kot so nemški Hugo Boss, švedski J. Lindeberg in francoski Zadig & Voltaire.



Stabilizacijo poslovanja in oživljanje blagovne znamke so omogočali zasebni vlagatelji z dokapitalizacija družbe leta 2017. Pred tem je morala družba prodati vrsto nepremičnin, da bi obdržala proizvodnjo. Varteks zaposluje nekaj več kot 1000 delavcev, medtem ko je imel nekoč tudi več kot 10.000 zaposlenih.

