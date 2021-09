Hudim besedam sledijo nasilna dejanja

V nadaljevanju preberite:

Po vdoru protestnikov v prostore nacionalne radiotelevizije lahko opazimo prelaganje odgovornosti med več ustanovami. Policija je sporočila, da so ljubljanski upravni enoti predlagali prepoved shoda, ta je postopek ustavila. Njen načelnikpa pravi, da bi policija morala ukrepati, ker so protestniki na javni površini ovirali vhod v stavbo RTV. Neuradno smo izvedeli, da bodo predstavniki UE Ljubljana, če se bodo protestniki znova pojavili pred RTV, organizatorjem vročili odločbo o prepovedi shoda.»Tako kot vedno velja, da hudim besedam ponavadi sledijo nasilna dejanja,« po vdoru protestnikov v prostore javne televizije komentira, profesor na mariborski fakulteti za varnostne vede. Zdi se, da bi v prihodnje lahko prepovedali proteste pred hišo RTV.Odgovorna urednica informativnega programa RTV Slovenijaje vdor protestnikov označila za »nedopusten napad na medije, novinarstvo in demokracijo«. Poudarila je, da so zaposleni na RTV Slovenija, še posebej novinarji informativnega programa, že od maja opozarjali na nadlegovanje, grožnje in onemogočanje normalnega poteka dela.Po trditvah policije so zaradi kršitev protestnikov pred stavbo radiotelevizije na policijski postaji Ljubljana Center 27. julija ljubljanski upravni enoti predlagali prepoved shoda, češ da organizator »ni izkazal zadostnih ukrepov za zagotovitev varnosti in reda na shodu«. Vendar je upravna enota postopek prepovedi shoda ustavila, saj da pogoji za to niso bili izpolnjeni. »Policisti so bili na podlagi odločitve upravne enote tako dolžni zagotoviti, da shod ne bo moten oziroma oviran,« so še dodali na policiji. Dovoljenje za shod protestnikov je bilo veljavno do konca leta.Pripadniki gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije so sicer na upravni enoti uradno zaprosili za dovoljenje za zbiranje in ga tudi dobili. »Ker pa so na javni površini ovirali vhod v stavbo RTV Slovenija, bi morala policija že na podlagi teh kršitev takoj ukrepati,« meni Bojan Babič, načelnik UE Ljubljana, in dodaja: »Upravna enota ne more prepovedati shoda, razen če na podlagi dejstev ugotovi kršitve. Drži, da smo konec julija sklicali ustno obravnavo tako s predstavniki policije kot organizatorji, ki so predstavili svoje argumente. Očitno pa je, da takrat policija dejstva za prepoved shoda ni znala dovolj dobro predstaviti. V tem času je namreč ustavno sodišče ugotovilo, da nekateri vladni ukrepi za zajezitev širjenja covida-19 niso skladni z ustavo. Vendar poudarjam, da je UE Ljubljana upravni organ, ki izdaja dovoljenja in ga lahko tudi odvzame, a le na podlagi dejstev. Dovoljenje za shod je namreč zgolj upravni akt, upravna enota pa ne preverja, ali shod poteka v skladu s predpisi ali ne.« Na vprašanje, ali policija odgovornost za incident na RTV Slovenija prelaga na upravno enoto, Babič odgovarja: »Ko upravna enota izda dovoljenje, je to kasneje stvar inšpekcijskih služb oziroma drugih nadzornih organov. Ti namreč na terenu preverijo, ali se stvari izvajajo skladno z izdano odločbo. Torej, uradniki ne hodimo na teren, ampak so za to pristojni drugi.«Ljubljanski župandogajanja pred stavbo RTV ne želi komentirati, so pa z magistrata sporočili, da je ta teden sklican sestanek, generalnega direktorja RTV, in Jankovića. Srečanje je bilo načrtovano že pred dnevi.Dogodek so obsodili tudi v društvu novinarjev, kjer ugotavljajo, da napad na javni medij ni samo napad na novinarstvo, ampak je napad na temelje demokracije. Prav tako je dogodek obsodil politični vrh.»Ob nedavnem vdoru na RTV se je zopet pokazalo: tisti, ki so ves čas podpihovali sovraštvo, bili nesramni, demonizirali nasprotnike in zlivali gnojnico na novinarje, so si ob nasilnem vedenju njihovih zvestih sledilcev pilatovsko umili roke. In za vsak primer pokazali s prstom na drugo stran. Podpihovanje sovraštva vodi v nasilno vedenje, nasilno vedenje pa vodi v represivnost oblasti,« opozarja Lobnikar.z inštituta Varen svet pa meni, da se tak dogodek ne bi mogel zgoditi, če bi RTV imela urejeno fizično varovanje in mehanske zaščite: »Ker so novinarji na splošno precej izpostavljeni, je treba poskrbeti tudi za njihovo varnost, sploh v teh pregretih časih. Takšna dejanja lahko pripeljejo do še večjega zaostrovanja in še več nasilnih dejanj do sedme sile. Zelo slab signal je, da lahko vsak počne, kar hoče, če organi in politika tega strogo ne obsodijo oziroma ne opravijo svojega dela.«