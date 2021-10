Igor Kadunc prevzema vodenje STA

Igor Kadunc z današnjim dnem prevzema vodenje Slovenske tiskovne agencije (STA), sprva kot vršilec dolžnosti direktorja. Ob tem izpostavlja, da je zagotovitev finančne stabilnosti nujni pogoj delovanja in sploh obstoja STA, zato bo to njegova prioriteta. Razmišlja tudi, da bi DZ zaprosil za avtentično razlago nekaterih določb zakona o STA.

Kadunc izpostavlja, da z izvajanjem zakona o STA od njegove uveljavitve v letu 2011 ni bilo zaznati težav. Sedaj pa določena različna tolmačenja nekaterih določb povzročajo velike težave. Tako je nujno, da bi svoje povedalo sodišče. »Verjetno pa bomo poizkusili zaprositi DZ za avtentično tolmačenje določil zakona, ki so se do sedaj pokazala kot sporna. Morda bo to zadoščalo, da bi lahko STA opravljala običajne funkcije tiskovnih agencij in na običajen način,« je dodal.

Že na svoj prvi delovni dan, v torek, se bo sestal tudi z direktorjem vladnega urada za komuniciranje Urošem Urbanijo. Ta ga je na sestanek povabil »v želji, da se stvari premaknejo v dobrobit agencije«.

Kadunc je pojasnil, da ga je Urbanija z vabilom prijetno presenetil, saj ga je tudi sam nameraval povabiti na sestanek. Predlagal mu je sicer, da bi se dobila kak dan pozneje, saj bi se za uspešne pogovore rad najprej seznanil s »tistimi 'malenkostmi', ki preprečujejo usklajenost teksta pogodbe za leto 2021« in z »zahtevno pravno materijo okoli dveh tožb«.

Vendar pa se bo z veseljem odzval tudi vabilu na spoznavni sestanek »kot začetku dialoga za odpravo zastojev, ki si jih STA in s tem vsa medijska krajina v Sloveniji ne zasluži". Sestanka se bo udeležil skupaj z odgovorno urednico STA Barbaro Štrukelj.

STA sicer že celo letošnje leto opravlja javno službo brez državnega plačila zanjo. Kadunc se zaveda, da bodo odnosi z lastnikom in plačnikom javne službe v veliki meri začrtali prihodnost agencije. Tako o načrtih za prihodnost težko govori, zagotavlja pa, da »bodočnost sama po sebi pomeni tudi razvoj« agencije. »STA je bila kljub omejenim sredstvom na svojem področju nosilec razvoja. In naj bo tako tudi vnaprej,« je prepričan.

Prav tako mora obstati uredniška avtonomija, ki je bila zapisana v dosedanje delovanje, meni. Ob tem pa dodaja, da se je na razpis za direktorja prijavil tudi zaradi velikega spoštovanja vseh zaposlenih na STA. »Delati, in to dobro, v takih okoliščinah ni enostavno. Imeti tako enoten kolektiv, kot se je izpričal ob menjavi odgovornega urednika, je v teh časih razdeljenosti zgledno,«je poudaril.

Polni direktorski mandat bo Kadunc nastopil z začetkom novega leta.