Igor Papič: Alarmantno je, da najboljši mladi odhajajo v tujino

Kandidat za ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič, je poudaril da je v funkciji rektorja univerze poslušal in usklajeval različne poglede in heterogene skupine, kar namerava početi tudi kot minister.

Elektrotehnik, dekan in rektor Univerze v Ljubljani Dr. Igor Papič je bil rojen leta 1966. Na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani diplomiral leta 1992, dobri dve desetletji pozneje je postal njen dekan. V vmesnem času je med drugim deloval kot raziskovalec pri nemškem Siemensu. Med letoma 2017 in 2021 je, kot eden izmed najmlajših rektorjev v njeni zgodovini, vodil Univerzo v Ljubljani.

Zavzel se je za vzpostavitev bele knjige v kateri bi strokovnjaki določili strateške usmeritve za podorčje univerzitetnega izobraževanja v naslednjem desetletnem obdobju.Poudaril pa je, da je ključna dejanska implementacija teh strategij, pri čemer se je, kot je opozoril, v preteklosti pogosto zatikalo. Zakonodajalci so rabili kar pet let, da so letos končno sprejeli Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, je spomnil. Ena prvih nalog ministrstva bo poskrbeti za podzakonske akte tega zakona. Če ne bodo pravočasno pripravljeni, bo namreč ogroženo financiranje znanstvenih zavodov, je opozoril Papič in napovedal tudi temeljito posodobitev Zakona o visokem šolstvu.

Kandidat za ministra je obljubil dvig državnega financiranje za znanstvenoraziskovalno in visokošolsko dejavnost skupno na 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda letno. Papič je opozoril, da je alarmantno, da odhajajo najboljši mladi. Največji problem po njegovem niso le plače, ampak zagotavljanje stimulativnih delovnih razmer. Zaveda pa se, da je težava s pridobivanjem mladih raziskovalcev povezana s plačnim sistemom.

Podprl je idejo nacionalnega preverjanja znanja ob koncu osnovne šole, ki bi se kot strandardiziran preizkus po zgledu mature upošteval pri vpisu na srenje šole, podobno kot se mature za fakultete. O obsegu in načinu upoštevanja tega preizkusa bodo odločali strokovnjaki. Zagotovit moramo enako obravnavo vseh otrok, zato bodo sledili ukrepi kot so brezplačen malice, brezplačni učbeniki in podobno, je napovedal.

Papič bo sicer predvidoma postal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije. FOTO: Jure Eržen/Delo

Pripravit se bo treba tudi na nov val covida v jeseni in analizirat posledice dosedanjih zapiranj šol zaradi covida, saj raziskave kažejo, da so posledice resne je opozoril Papič.

Ministrstvo čaka razkol na dvoje

Njegovo predstavitev je po več kot dve ure in pol trajajoči razpravi odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino ocenil kot ustrezno. Podprlo ga je devet članov odbora, ni pa uspel prepričati petih članov iz vrst strank SDS in NSi.

Papič bo sicer predvidoma postal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ko bo strankam bodoče koalicije uspelo doseči spremembe zakona o vladi in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razdeliti na dva resorja. Drugo ministrstvo imenovalo ministrstvo za vzgojo in šolstvo.

Sprva je bilo rečeno, da bo to ministrstvo vodila Amalija Žakelj, do razdvojitve ministrstva pa naj bi delobvala kot državna sekretarka. Vendar si je Žakljeva premislila. Državni sekretar na ministrstvu bo namesto nje Darjo Felda, državni sekretar za področju visokega šolstva in znanosti pa bo Matjaž Kranjc.