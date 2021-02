Igralka Mia Skrbinac uradno prijavila spolno nadlegovanje

Po razkritju igralke Mie Skrbinac, da jo je med študijem na akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT), spolno nadlegoval profesor igre, je ta na Univerzi v Ljubljani tudi uradno vložila prijavo spolnega nadlegovanja. Gre za igralca in profesorja igre na akademiji Matjaža Tribušona, je poročala TV Slovenija.



Mia Skrbinac obtožuje 58-letnega Tribušona, da jo je med študijem dve leti spolno nadlegoval. Tribušon se na klice novinarjev doslej ni odzval, so dodali v Dnevniku TV Slovenija.



Dekan akademije Tomaž Gubenšek prijave še ni prejel, je pa v pisni izjavi potrdil, da je akademija državnemu tožilstvu naznanila sum storitve kaznivega dejanja. Kot je dodal, ne dopuščajo tovrstnih ravnanj; Tribušon je na akademiji sicer še zaposlen, a ne bo več predaval.



Po poročanju TV Slovenija naj pri tem ne bi šlo za edini primer spolnega nadlegovanja na akademiji. Glede na anonimne prijave, ki jih prejemajo Inštitut 8. marec, študentska skupina Rezistenca in študent prodekan, obtožbe bremenijo še najmanj tri druge profesorje, so dodali.

