Ihtenje ob Lipi pred kulturnim molkom

V nadaljevanju preberite:

Za nastop decembra 1941 v Ljubljani, ko je bila Slovenija seveda že zasedena, so se pri Akademskem pevskem zboru pravzaprav odločili zaradi svojevrstnega protesta proti okupaciji in v spodbudo Slovencem. Vstopnice za koncert so bile v hipu razprodane, dvorana nabito polna, občinstvo pa »zadržano, vznemirjeno, v pričakovanju, tiho in dostojanstveno«. Na program so takrat uvrstili slovenske narodne in ponarodele pesmi, torej takšne, ki naj bi pri ljudeh budile duha svobode, kot zaključno pesem pa so pomenljivo izbrali Jenkovo Lipa zelenela je.