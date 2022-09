Imamo največ novih okužb v Evropi, kaj bo jeseni?

Iz epidemiološkega zemljevida, ki prikazuje stanje covida-19 po Evropi, izhaja, da je Slovenija v pojavnosti novih okužb v zadnjih dveh tednih na 100.000 prebivalcev rekorderka, zato je obarvana temno rdeče. V zadnjih 14 dneh je bilo pri nas zaznanih 956 primerov, v drugouvrščeni Grčiji 889, v Avstriji pa 809. Na Norveškem je bilo v tem obdobju odkritih 23 primerov.

Bliža se jesenski čas, ko bodo poleg virusa sars-cov-2 zobe pokazali še drugi, zato se nekateri že sprašujejo, ali glede na trenutne podatke ni nastopil čas za zaostritev ukrepov.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so potrdili, da v jesensko-zimskem obdobju lahko pričakujemo porast števila okužb. »V tem trenutku je najbolj pomembno sporočilo, da so vsi ukrepi, predvideni za fazo 1, izjemnega pomena in nujna je njihova implementacija, saj s tem, ne glede na to, da različica omikron ni več tako tesno povezana s številom okužb oziroma okužbo in težkim potekom bolezni, zmanjšujemo verjetnost prestopa v fazo 2. Več informacij o strokovnih usmeritvah za jesensko-zimsko obdobje je dostopnih na povezavi.«

Faza 2 bi prinesla nujno uporabo maske v zaprtih javnih prostorih in javnem prevozu, z izjemo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Doma bi spet delali vsi, ki jim narava dela to omogoča. Samotestiranje na domu bi bilo vsaj enkrat na teden za vse učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih. Kdaj bodo razmere take, da bo razglašena faza 2, bo odločila posvetovalna skupina za spremljanje gibanja virusa sars-cov-2.

Ta se je do zdaj sestala osemkrat, zadnjič pred 14 dnevi, za danes ob 15. uri pa je spet predviden sestanek.

Sestava posvetovalne skupine Posvetovalna skupina na NIJZ, ki jo vodi Mario Fafangel, šteje 11 članov, s svojimi mnenji pa ji pomaga nadaljnjih deset skupin za posamezne delovne pakete: koordinacijo (12 članov), epidemiološko spremljanje in odzivanje (28 članov), okoljske dejavnike in higieno (devet članov), klinično obravnavo in zdravljenje (12 članov), mikrobiološko diagnostiko in spremljanje (šest članov), cepljenje proti covidu (17 članov), modeliranje (pet članov), družbene in komunikacijske vidike (sedem članov), vzgojo in izobraževanje (11 članov), dolgi covid in duševno zdravje (deset članov). Pri tem so nekateri člani v več skupinah.

Milan Krek, nekdanji direktor NIJZ, ki se je spopadal z epidemijo v preteklosti, je dejal, da sedanja situacija kaže, da ukrepi – gre sicer za priporočila, ki jih sprejemajo njegovi nasledniki – niso učinkoviti. Zato pričakuje, da se resno lotijo odgovorne naloge. »V primerjavi z nami, ki smo imeli v skupini 15 strokovnjakov, jih imajo oni sto, in naj se zmenijo, kaj je treba storiti, da jeseni ne bo kolapsa gospodarstva in zaprtih šol, zato ker bodo morda toliko učiteljev ali delavcev odsotnih zaradi bolezni.« Uporabo mask bi morali po njegovih besedah uvesti že pred časom.

Krek glede na zdaj znane modele pričakuje, da bo število okužb naraščalo, če ne bo nekih korenitejših sprememb glede priporočil. Izkušnje kažejo, da teh ljudje ne upoštevajo.

Vprašanje glede možnih ukrepov smo naslovili tudi na ministrstvo za zdravje. Odgovor še čakamo. Jutri bo imel minister za zdravje Danijel Bešič Loredan sicer izjavo za javnost, a ta očitno ne bo namenjena ne zaostreni covid situaciji ne gradnji zasebne bolnišnice Diagnostičnega centra Bled, ki trenutno buri duhove, pač pa bo minister poročal o novostih na ravni EU in širše regije po vrnitvi z dveh službenih poti. »Kot je znano, se je prejšnji teden udeležil neformalnega srečanja ministrov za zdravje na ravni EU v Pragi, ta teden pa plenarnega zasedanja 72. Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo, ki je potekala v Tel Avivu v Izraelu.«

Začetek cepljenja z novim cepivom

Danes se začenja cepljenje proti covidu-19 z novim cepivom podjetij Pfizer&Biontech, ki je prilagojeno prvotni različici koronavirusa in koronavirusni različici omikron. Izvajalci cepljenja so prejšnji teden naročili okoli 4900 odmerkov tega cepiva, prejeli pa ga bodo danes.

V ljubljanskem zdravstvenem domu so naročili 180 odmerkov cepiva podjetja Pfizer, ki je prilagojeno različici omikron. Za paciente bo na voljo prvič v četrtek, saj pri njih cepijo ob četrtkih in petkih. Za zdaj opažajo, da velikega zanimanja ni, termini za ta teden so še prosti.