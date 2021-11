Inavguracija največjih cerkvenih orgel v Sloveniji

Koprske orgle, ki stojijo na novem koru stolnice Marijinega vnebovzetja, so nared za sobotno inavguracijo. Tako so zagotovili člani projektne skupine, ki so pred štirimi leti uspešno oddali prijavo na razpis za dodelitev koncertnih orgel iz dvorane Tonhalle v Zürichu. Gre za največje cerkvene orgle v Sloveniji, ki so po velikosti takoj za tistimi v Cankarjevem domu. Poleg bogoslužju bodo namenjene tudi koncertni dejavnosti.

»Orgle bodo po korekcijah, ki so jih izvedli slovenski mojstri, še popolnejše zazvenele kot doslej,« je zagotovil Martin Šuštar, kolavdator in vodja Komisije za orgle Škofije Koper. Velike štirimanualne simfonične orgle imajo 68 registrov. Leta 1988 sta jih izdelali nemški orglarski delavnici Kleuker in Steinmeyer po načrtih francoskega skladatelja, organista, pianista in pedagoga Jeana Guilloja (1930–2019). Slednji si je za izvedbo postavitev v Kopru tudi osebno prizadeval in je tudi sodeloval pri delu projektne skupine. Leta 2018 so v koprski stolnici začeli pripravljalna, arheološka in gradbena dela, ob koncu lanskega leta pa so začeli postavljati dragoceni inštrument. Delo so poverili Orglarski delavnici Maribor iz Hoč pod vodstvom Andreja Dvoršaka.

Z dokončanjem del so lahko odkrili tudi pred tremi leti restavrirane slike Vittoreja in Benedetta Carpaccia. FOTO: Nataša Čepar

V koprski župniji, ki jo vodi župnik Primož Krečič, so poudarili, da so namestitev novih orgel sklenili natanko šest stoletij po tem, ko so leta 1421 prvič zabeležili podatek o obstoju orgel v Kopru. S tem bodo sakralni prostor, v katerem domujejo dela vrhunskih slikarjev Vittoreja in Benedetta Carpaccia, oplemenitili še z novo koncertno dimenzijo. Nove orgle bodo prinesle številne priložnosti na področjih glasbenega izobraževanja in poustvarjanja, mednarodnega povezovanja, turizma ter predstavljanja kulturne dediščine, so še podčrtali.

Inavguracija, koncert in festival

Orgle bodo prvič uradno zadonele v soboto z bogoslužjem blagoslovitve, pri katerem bodo sodelovali organist Mirko Butkovič, dirigenti Miran Bordon, Matej Lazar in Valentina Baričič ter Združeni cerkveni pevski zbori slovenske Istre. Veliki slavnostni inavguracijski koncert bo dan kasneje, v nedeljo, izvedel Pier Damiano Peretti, profesor na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti na Dunaju (sočasno ga bo mogoče spremljati prek spletne strani Orgel koprske stolnice). Do novega leta pa so pripravili še šest koncertov inavguracijskega festivala. Med temi gre izpostaviti samostojne orgelske koncerte Tomaža Sevška in Davida Cassana ter novoletni koncert organistke Renate Bauer. Pri tem pa še koncert sodobne slovenske sakralne glasbe, na katerem bosta sodelovala Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem in Zbor akademije za glasbo Ljubljana; nekatera dela bo mogoče slišati sploh prvič. Posebej za orgle koprske stolnice so namreč napisali orgelska dela Bojan Glavina, Matej Kastelic in Klara Mlakar.

Titularni organist koprske župnije je postal Mirko Butkovič, ki je ped štirimi leti predlagal kandidaturo na razpisu za pridobitev orgel in je pozneje sodeloval pri delu projektne skupine. Miran Bordon pa je postal skrbnik orgel. Koprski župnik Primož Krečič je napovedal tudi sodelovanje s koprsko glasbeno šolo in umetniško gimnazijo pri vzpostavitvi pouka orgel ter povezovanje z akademijo za glasbo ter drugimi domačimi in tujimi centri orgelske glasbe. Za dokončane financiranja izvedbe projekta se do prihodnjega leta še zbirajo donacije.