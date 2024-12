Incident na Brniku: poljsko potniško letalo letelo nižje, kot bi smelo

Resen incident se je zgodil 25. oktobra 2024, ko je potniško letalo Embraer E195LR poljskega letalskega prevoznika LOT Polish Airlines, ki je letelo iz Vrašave, med pristajanjem na ljubljansko letališče letelo nižje kot bi lahko, poroča Slovenski letalski portal sierra5.net.

Šlo je za 118-sedežno letalo Embraer E195 poljskih registrskih oznak SP-LNL na redni liniji Varšava–Ljubljana. Med instrumentalnim priletom za vzletno-pristajalno stezo 30 posadka ni uspela pravilno prestreči signala ILS (angl. Instrument Landing System) za omenjeno vzletno-pristajalno stezo, zato je letalo letelo pod idealnim kotom pristajanja.

Po podatkih portala Aeroin se je nato sprožil sistem, ki je začel pilota zvočno opozarjati, da sta prenizko in blizu tal ter da naj začneta nemudoma z dvigovanjem. Sledila sta opozorilom in začela z dvigovanjem ter od letališke kontrole zračnega prometa zahtevala dovoljenje za ponoven instrumentalni prilet za vzletno-pristajalno stezo 30. Letalo je nato nekaj minut kasneje varno pristalo na Brniku.

Letalo je po odpovedi sistema za instrumentalno pristajanje po nekaj minutah varno pristalo. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov ministrstva za infrastrukturo je dogodek označila kot resen incident in sprožila tudi preiskavo dogodka, še poroča sierra5.net. V preiskavi bodo skušali ugotoviti vzrok incidenta in sprejeti ukrepe, da se podobni dogodki v prihodnosti ne bi ponovili.