Inšpektorat zbira dokaze o prekrških Inštituta 8. marec

Inšpektorat za notranje zadeve je na podlagi anonimnih prijav začel zbirati dokaze o domnevnih prekrških Inštituta 8. marec. Inštitut je na družbenih omrežjih objavil poziv glavnega inšpektorja Marka Kandolfa, ki ga je vlada imenovala na včerajšnji seji, mandat pa je nastopil danes, za pojasnila glede njihove kampanje.

»Vse smo napovedali in pričakovali. Groza nas je, v kakšni državi živimo. Mirni smo, ker vemo, da smo skupnost. Fajtamo dalje,« so ob objavi poziva inšpektorata v inštitutu zapisali na družbenih omrežjih.

Inštitut 8. marec pred volitvami namreč izvaja kampanjo Gremo volit, s katero volivce poziva k udeležbi na volitvah in zbiranju podpisov za vložitev Zakona proti škodljivim ukrepom oblasti v Državni zbor. Z zakonom proti škodljivim ukrepom vlade Janeza Janše želijo na hitro odpraviti številne zakonske spremembe zadnjih dveh let.

Oddali 40.000 podpisov podpore ukinjenim na RTV

Predstavniki Inštituta 8. marec so danes ustvarjalcem oddaj Studio City, Tarča in Tednik v znak podpore predali 40.000 podpisov. Članica inštituta Kristina Krajnc je ob predaji podpisov dejala, da je vsak od teh podpisov podpora ne samo tem oddajam, ampak tudi neodvisnemu novinarstvu, javni nacionalni televiziji in kritičnemu razmišljanju.

V inštitutu so ob podpisu peticije ljudi pozvali, da pišejo tudi varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, ki je prejela okoli 400 dopisov.

Argument televizije Slovenija in varuhinje je bil, da z umikom oddaj le izpolnjujejo zakonske dolžnosti in da gre za klasično prilagoditev programa v predvolilnem času. Po besedah Krajnčeve teh argumentov ne morejo sprejeti, kot je dejala, je v kampanji leta 2018 odpadlo bistveno manj oddaj.