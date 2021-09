Inšpektor preboldskemu ravnatelju zagrozil z zaprtjem šole

V šoli inšpektorji

Učenci zadnje triade in dijaki lahko v lekarnah brezplačno dobiti hitre teste za samotestiranje.



Danes bo prvič prestopilo prag osnovnih šol 21.198 učenk in učencev. Bo pa ta dan gotovo drugačen, kot je bil še pred dvema letoma. Maske so v šolah v skupnih prostorih obvezne za vse učence, starši bodo svoje prvošolčke v šolskih prostorih lahko spremljali le ob pogoju PCT. Tega morajo imeti tudi starši, ki uvajajo otroke v vrtcu. Ministrstvo je v okrožnici šolam poslalo sklep, da če pogojev ne bodo upoštevale, jih čaka šolanje na daljavo.Tudi v osnovni šoli v Preboldu, ki je bila zadnje dni najbolj na očeh javnosti, bodo danes po navedbah županašolo odprli pod pogoji PCT. Debelak je pojasnil, da so ravnatelju, ki je zavračal upoštevanje ukrepov, inšpektorji jasno povedali, da v nasprotnem primeru šola danes ne bo odprta oziroma da se bodo učenci izobraževali na daljavo. Sklep, ki to omogoča, je ministricapodpisala v ponedeljek, sinoči je bil objavljen tudi v uradnem listu.Med razlogi, zaradi katerih se izobraževanje izvaja na daljavo, sklep navaja tudi ugotovitve pristojnega inšpektorata, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19. Da se prav to lahko zgodi v Preboldu, je ministrstvo za izobraževanje v dopisu obvestilo tudi občino Prebold, pove župan Debelak: »Podpisan je bil državni sekretarin zapisano je bilo, da moramo organizirati delo na daljavo, če se v šoli ukrepi ne bodo upoštevali. S predsednikom sveta zavoda sva takoj poslala dopis ravnatelju, da mora ukrepe upoštevati.«Po naših informacijah sta šolo včeraj obiskali tako šolska kot tudi zdravstvena inšpekcija, ki naj bi ravnatelju pojasnili, da bo šola zaprta, če ukrepov ne bodo spoštovali. Debelak je potrdil, da sta obe inšpekciji prišli na šolo. »Tudi danes sem govoril z ravnateljem in skupaj z obema pomočnicama so mi zatrdili, da bodo upoštevali ukrepe. Videl sem tudi, da so se učitelji že testirali in da je ravnatelj nosil masko. Tako verjamem, da bo jutri pouk v Preboldu potekal po modelu B in pod pogoji PCT. Očitno so inšpektorji svoje naredili. Tudi starše so že obvestili, da je pogoj PCT obvezen.« Debelak je dodal, da so svetu zavoda zagotovili pravno službo za nadaljnje ukrepanje.Po naših informacijah bo o preboldskem ravnatelju in o tem, ali naj ga pozovejo k odstopu, razpravljal tudi glavni odbor Sviza na izredni seji prihodnji teden. Takrat naj bi razpravljali še o tem, ali bi zaposlene v vzgoji in izobraževanju pozivali k cepljenju, glede katerega sicer vztrajajo, da naj ostane prostovoljno.Ravnatelji vrtcev in šol bodo pogoj PCT preverjali večinoma z izjavami. »Zaposlenim bomo dali v podpis izjavo, da izpolnjujejo pogoj PCT, pripravljamo tudi evidence. Ne nekaterih šolah so sicer že prvi primeri odpovedi zaradi zavračanja testiranja. Čakamo tudi nov odlok,« je dejala predsednica društva ravnateljev srednjih šol. Še vedno namreč pričakujejo, da se bodo zaposleni vendarle lahko samotestirali.Ravnatelj ljubljanske OŠ Prežihov Vorancje dejal, da so na šoli zagotovili, da vsi učitelji izpolnjujejo PCT, staršev pa v šolo ne bodo spuščali: »Za prvi razred bomo sprejem naredili v dveh delih v športni dvorani, pogoj PCT bo obvezen. Starše sem tudi obvestil, da morajo izpolnjevati pogoj PCT, če imajo opravek v šoli. Obiskovalci bodo ob vhodu na listu obkljukali, da izpolnjujejo pogoje PCT. Sicer bodo opozorjeni, da v šolo ne morejo vstopiti. Odloke je treba spoštovati, je pa družba zelo polarizirana. In nihče ne naredi koraka nazaj.«Jutri bo v šolo prišlo tudi nekaj samotestiranih učencev in dijakov. Podatkov, koliko testov za samotestiranje so razdelili po vsej državi, za zdaj ni. V Lekarnah Ljubljana so jih v ponedeljek razdelili 4876, včeraj pa do 15. ure več kot 4000. Nekateri, ki so v šolo vstopili leto prej in so letnik 2010, v ponedeljek do testov niso mogli. Z ministrstva za zdravje so sporočili, da je »napako, ki se je pojavila glede upravičenosti do testov po letih, Lekarniška zbornica že odpravila«.Večina ravnateljev pa si želi predvsem miru, da bi se končno lahko posvetili pedagoškemu vodenju, ker jih kolektivi potrebujejo. »Kolektivi so razdvojeni. A zaupati je treba predvsem ravnateljem,« je dejala predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije. Dodala je, da so v vrtcih na novo šolsko leto dobro pripravljeni in da veselo pričakujejo novince: »Vsi starši so obveščeni o pogoju PCT. Strokovne delavke jih o tem vprašajo in za zdaj negodovanja ni bilo.«V vrtce je bilo v minulem šolskem letu vključenih več kot 86.000 otrok. Letos jih lahko pričakujemo več, saj so po noveli zakona starši, ki imajo v vrtec vključena dva otroka, za mlajšega otroka plačila oproščeni.