Inštitut 8. marec napovedal vojno petardam

»Naredili smo nekaj prepovedanega. Po spletu smo naročili pošiljko z vsebino, ki je v Sloveniji prepovedana že od leta 2008,« so v objavi na spletnem omrežju facebook zapisali pri Inštitutu 8. marec. Naročili so namreč petarde, ki so v Sloveniji že več let nezakonite. Pošiljko so kljub prepovedani vsebini po pošti prejeli v nekaj dneh.

Zaradi prepovedi petard ni mogoče kupiti v trgovinah, zato jih številni, kot je ugotovil Inštitut 8. marec, brez težav naročajo po spletu. Opozarjajo, da so »petarde prepovedane iz pomembnih razlogov. Povzročajo hude telesne poškodbe, so škodljive za zdravju in okolje ter imajo negativen vpliv na živali«.

Ker si želijo varnosti in zdravega okolja, so se s spletno peticijo odločili zahtevati strožje ukrepe za nezakonito delovanje podjetij, ki po spletu iz tujine v Slovenijo prodajajo petarde. Prebivalce vabijo, naj skupaj z njimi od pristojnih institucij zahtevajo ukrepe, ki bi zagotovili spoštovanje zakona o uporabi petard.