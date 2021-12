Inštitut 8. marec pripravlja zakon proti škodljivim ukrepom oblasti

V Inštitutu 8. marec, ki ostaja civilna družba, pripravljajo zakon proti škodljivim ukrepom oblasti, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. V zadnjem letu smo bili namreč po njihovi oceni priča poglabljanju družbenih neenakosti, prevzemu institucij, korupciji in krčenju človekovih pravic. Vse to je treba spremeniti, so prepričani.

Nika Kovač. FOTO: Leon Vidic/Delo

Zakon bodo pripravili s pomočjo predlogov, ki jih bodo prejeli preko spletnega obrazca. Prihodnje leto pa se bodo odpravili med ljudi in za zakon začeli zbirati podpise. Oblast, ki se bo vzpostavila po spomladanskih volitvah v DZ, bodo pozvali, da z začetkom novega mandata zakon sprejme. Obrazec je dosegljiv na njihovi spletni strani

Pri tem zagotavljajo, da inštitut, ki verjame v moč skupnosti, tudi v prihodnje ostaja civilna družba. »Prepričani smo, da je pravičnejša družba mogoča samo, če ljudje ostanemo še naprej povezani. Naslavljamo družbene neenakosti in veliko zahtevamo od predstavnikov oblasti,« je navedla direktorica inštituta Nika Kovač.

Pred mesecem dni so na spletu objavili poziv za prostovoljce, na katerega se je javilo več kot 1200 ljudi. »Ogromen odziv dokazuje, kakšna je moč skupnosti, ki smo jo vzpostavili,« je izpostavila Alenka Kreč Bricelj iz Inštituta 8. marec. V prihodnjih mesecih se bodo po njeni napovedi znova odpravili v mesta in vasi z jasno zahtevo po odpravi po njihovem škodljivih ukrepov obstoječe vlade.