​Vladni predlog Inštituta 8. marec ni navdušil

Inštitut 8. marec je v slabem tednu zbral več kot 5000 podpisov, potrebnih za vložitev predloga za zakonsko redefinicijo posilstva in spolnega nasilja v kazenskem zakoniku v državni zbor. Da imajo dovolj podpisov, so objavili včeraj, a jih je tik pred iztekom včerajšnjega dne prehitela vlada in objavila lasten predlog za redefinicijo obeh kaznivih dejanj. Zdi se blizu inštitutovemu modelu »samo ja pomeni ja«, a ga inštitut še ne komentira.»Za obstoj kaznivega dejanja ni več potrebno, da mora storilec uporabiti silo, ali zagroziti, in se tudi ne zahteva, da bi se žrtev morala storilcu fizično upirati, saj mora žrtev pred kakršnim koli spolnim dejanjem s tem soglašati in svojo privolitev konkludentno ali z besedami izraziti,« se glasi nova definicija posilstva in spolnega nasilja v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika, ki ga je vlada sprejela včeraj pozno zvečer. In že poslala v državni zbor.»Oba predlagana nova odstavka pomenita inkriminacijo posega v spolno samoodločbo osebe, brez njene predhodne privolitve, kar je odmik od veljavnega modela prisile,« še piše v predlogu, pri čemer je privolitev »opredeljena kot posledica svobodne volje osebe, kar pomeni, da ne sme biti podrejena kakršnim koli prisilnim okoliščinam v zvezi s svojo voljo«.Vladni predlog se zdi v sozvočju z zahtevami Inštituta 8. marec in peticijo, ki poziva k redefiniciji posilstva in spolnega nasilja po modelu »ja pomeni ja«. Ta model temelji ravno na zahtevi po opustitvi nujnosti dokazovanja žrtve, da se je posilstvu oziroma spolnemu nasilju fizično upirala.»Model ja pomeni ja jasno in enoznačno sporoča, da je telo vsake osebe brez njene svobodne privolitve absolutno nedotakljivo,« navajajo v inštitutu, ki pa ga včerajšnji nenapovedan vladni manever nikakor ni navdušil.»Vlada je voljo ljudi prehitela in včeraj brez predhodno objavljenega gradiva in zunaj standardnih postopkov, vložila zakon, do katerega je bilo še do danes opoldne nemogoče dostopati,« so v inštitutu zapisali danes. Jezi jih, ker jih je vlada prehitela sredi noči, in to v času, ko se je pod njihovo peticijo v manj kot tednu nabralo več kot 5000 podpisov, kar je kvota, potrebna za vložitev spremembe zakonske definicije posilstva in spolnega nasilja po modelu »samo ja pomeni ja« v državni zbor.Sedaj bi moral biti prvi v državnem zboru vložen vladni predlog, torej pred predlogom inštituta. A je inštitut danes na Facebooku objavil drugačne podatke. Po njegovih podatkih je vlada svoj predlog vložila zjutraj, tri minute zatem pa naj bi inštitutov predlog vložila skupina opozicijskih poslancev iz vrst LMŠ, SD, SAB in Levice. Tudi v teh strankah vladi očitajo, da ni ravnala pošteno.Kasneje naj bi se izkazalo, da so vladi zaradi pomanjkljivosti njen zakon umaknili iz obravnave. Inštitut je torej prepričan, da bo njegov predlog obravnavan prvi.V državnem zboru nam tega niso potrdili. Potrdili so le, da sta bila vložena dva predloga.»Evidentno je, da so nas želeli prehiteti,« je danes glede vlade povedala direktorica inštituta, ki nam je povedala, da je potrebno danes opoldne objavljeni vladni predlog pred komentiranjem natančno preučiti.Njen inštitut se je na Facebooku ravno včeraj pohvalil, da je z ekipami prostovoljcev, nevladnimi organizacijami in strankami zbral 5000 spletnih podpisov peticije. A z opombo, da jih zaradi dolgotrajnih postopkov v državni zbor še ne morejo vložiti. »Vsak digitalno oddan podpis gre še v obravnavo na upravno enoto. Tam ga pregleda uradnik, natisne, doda podpis in žig ter ga po pošti pošlje na naš naslov. Danes so tako k nam prihajali šele podpisi, ki ste jih oddali prejšnjo sredo in četrtek,« so zapisali in dodali, da so prejeli tudi več kot tisoč podpisov tistih, ki so jih sami podpisali na upravnih enotah.«»Ker je bil zakon objavljen šele danes ob 12. uri, vsebine še ne poznamo. Če bo zakon vsebinsko ustrezen, s svojim predlogom zakona ne bomo težili,« je glede vladnega predloga dodala, članica programskega odbora inštituta.