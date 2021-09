Interpelacija proti Vizjaku »dana na stran«

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko minister za pravosodje Marjan Dikaučič in ministrica za vzgojo in izobraževanje Simona Kustec pripravljata odgovore na interpelaciji, ki so ju pripravile štiri opozicijske stranke (LMŠ, SD, Levica in SAB), se napovedani zagovor okoljskega ministra Andreja Vizjaka pred poslanci odmika. Še več, naši sogovorniki iz opozicije ocenjujejo, da je smiselnost tudi zaradi zamika pri njeni vložitvi vprašljiva, sicer pa, da je bil največja interpelacija proti Vizjaku pravzaprav referendumski rezultat o noveli zakona o vodah. Preberite tudi, da si tega scenarija koalicija nikakor ne želi več ponoviti.