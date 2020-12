Interventni ukrepi vplivajo na podobo trga dela

V nadaljevanju preberite:

V evidencah zavoda za zaposlovanje (ZRSZ) je bilo v petek, po neuradnih podatkih, 85.359 vpisanih iskalcev zaposlitve, številka pa bi bila gotovo precej višja brez interventnih ukrepov države. Ko so se lani ob tem času delale bilance in napovedi, kakšen bo trg dela leta 2020, si niti največji pesimisti niso mogli predstavljati, kako se bo obrnilo, obeti za prihajajoče leto pa so precej negotovi, predvsem v pričakovanju rezultatov množičnega cepljenja.