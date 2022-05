Iraške oblasti izpustile slovenskega novinarja

Iraške oblasti so danes izpustile slovenskega novinarja Mateja Kavčiča, ki je bil v Bagdadu zaprt vse od 20. aprila. Izpustile so tudi nemško novinarko Marlene Förster.

Zakaj sta bila Kavčič in Försterjeva zaprta, ni znano, saj uradnih obtožb tudi več tednov po njuni aretaciji ni bilo. Primer obeh novinarjev je prevzela Nemčija, saj Slovenija v Iraku nima svojega predstavništva.

Matej Kavčič, občasni sodelavec Radia Študent z veljavno novinarsko izkaznico, ki je bil v regiji že večkrat, naučil se je celo kurdskega jezika, in njegova nemška kolegica sta na severu Iraka od januarja raziskovala etnično in religiozno manjšino Jazidov. V poglobljeni raziskavi, ki sta jo pripravljala, sta se zanimala za načine, kako so kot skupnost predelali travmo genocida, ki ga je nad manjšino leta 2014 izvedla tako imenovana Islamska država. Intervjuvala sta preživele ter govorila s predstavniki civilnodružbenih gibanj in struktur avtonomne oblasti v regiji Sindžar oziroma Šengal po kurdsko.

Na eni izmed vojaških kontrolnih točk blizu mesta Šengal so ju med vračanjem s praznovanja kurdskega novega leta pridržali pripadniki iraške vojske. Njuna aretacija se je zgodila v času, ko je turška vojska izvajala obširno zračno in kopensko ofenzivo proti kurdski manjšini na severu Iraka, v kateri je bilo po turških navedbah ubitih »več deset« Kurdov. Pri tem so se odnosi med kurdskimi milicami in iraško vojsko zaostrili.

Pozivi k izpustitvi

Na aretacijo novinarjev so prvi opozorili v organizaciji Novinarji brez meja (RSF). »Razmere v iraških zaporih so grozljive, nihče ne bi smel tam preživeti niti enega dneva po krivici,« je zapisal izvršni direktor RSF Christian Mihr.