Iskanje idealne šole na družbenem omrežju

Civilna iniciativa Otrok ne damo je ministrici za izobraževanje Simoni Kustec predala podpise staršev in zaposlenih v vzgoji in izobraževanju za takojšnje odprtje vrtcev in šol brez mask in razkuževanj, tisti, ki bi želeli ostati doma, bi imeli virtualno šolo. Pobud, kako naj bi organizirali šolo, je na družbenih omrežjih veliko. Od takih, ki šol sploh ne bi odpirali, do takih, ki v situaciji vidijo priložnost za odpiranje alternativnih šol brez testiranj, cepljenj in mask. Močno se je povečalo tudi število otrok, ki se šolajo na domu. Če jih je bilo v preteklem šolskem letu 392, jih je letos kar 687.