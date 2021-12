Iskanje poti proti zvišanju oskrbnin

V nadaljevanju preberite:

Zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so jim sindikati izpogajali zvišanje plačnih razredov, se bo to že ta mesec nekoliko poznalo na plačilnih listih, bolj pa pri decembrskem dohodku. Poleg zdravstvene blagajne in državnega proračuna je načrtovano, da bi del zvišanja plač v socialnem skrbstvu plačevali tudi stanovalci domov za starejše, čemur pa nasprotujejo sindikati, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in še številni drugi. Danes bodo poslanci obravnavali priporočila opozicije, naj vlada s proračunsko prerazporeditvijo prepreči zvišanje oskrbnin.