07.23 Pilotno uvajanje sedemdnevne karantene na domu

07.00 Italija uvaja obvezno covidno potrdilo za vse zaposlene

00.30 Odbor na zahtevo koalicije o strokovni utemeljenosti cepljenja proti covidu-19

FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

Minister za turizem Novega Južnega Walesa je povedal, da se je vlada odločila za pilotno uvedbo sedemdnevne karantene na domu za mednarodne potnike, medtem ko je ta zvezna avstralska država poročala o 1284 novih primerih okužbe in 12 smrtih. Vlada si namreč prizadeva za odpiranje mednarodnih meja, poroča britanski Guardian. Pilotni projekt bodo vodili kot partnerstvo med vlado Novega Južnega Walesa in avstralske zveze oziroma Commonwealtha. Minister za delovna mesta, turizem, naložbe in zahodni Sydneyje dejal, da visoka stopnja precepljenosti v državi pomeni, da bi lahko vlada napovedala »naslednji korak« v strategiji ponovnega odpiranja. Konec tega meseca bodo tako poskusno spremenili način odrejanja karantene in to bo omogočilo testirati sedemdnevno karanteno na domu. »To bo temeljilo na dokazih, zbranih s podatki na sojenju v Južni Avstraliji v okviru nacionalnega načrta, kjer uporabljamo tehnologijo, zlasti aplikacije za prepoznavanje obrazov in storitve, ki temeljijo na lokaciji na vašem telefonu, prek tega pa bodo lahko policija in pristojni v zdravstvu še naprej preverjali osebo med karanteno na domu,« je pojasnil Ayres.V Italiji bo s 15. oktobrom covidno potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju obvezno za vse zaposlene tako v javnem kot zasebnem sektorju. V nasprotnem primeru jim grozi globa. Z ukrepom želi vlada okrepiti cepljenje proti covidu-19. »Obveznost zelenega potnega lista širimo na celotno polje dela, tako javnega kot zasebnega,« je na novinarski konferenci, potem ko je vlada sprejela odločitev, v četrtek pojasnil zdravstveni minister. Za to so se po njegovih besedah odločili iz dveh razlogov – da bi naredili delovna mesta varnejša in da bi okrepili kampanjo cepljenja.V skladu z novim zakonom uslužbencem, ki ne bodo predložili potrdila, grozi globa v višini do tisoč evrov. Neupravičena odsotnost z delovnega mesta, ker nekdo ne bi imel ustreznega potrdila, bo lahko vodila v suspenz delavca, poročanje italijanskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Tako imenovani zeleni potni list, v digitalni obliki ali na papirju, je v Italiji že zdaj obvezen za vstop v muzeje, telovadnice, notranje prostore lokalov in podobno. Tudi uporabo covidnega potrdila na delovnem mestu so, kljub nestrinjanju znotraj široke koalicije, ki podpira premiera Maria Draghija, že razširili, nova odločitev pa predstavlja še korak naprej. V 60-milijonski Italiji je v celoti cepljenih približno 40 milijonov ljudi oziroma 65 odstotkov prebivalcev. Vlada želi to število dvigniti za še dodatne štiri milijone. Italija sicer ni prva evropska država, ki od zaposlenih zahteva potrdilo PCT.Odbor DZ za zdravstvo bo danes na zahtevo koalicijskih poslancev SDS, SMC in NSi na nujni seji opravil razpravo o strokovni utemeljenosti cepljenja proti covidu-19. Kot so zapisali, imajo nekateri kljub številnim pozivom strokovnjakov k cepljenju kot enem od ključnih ukrepov v boju proti covidu-19 še vedno neupravičene pomisleke. »Precepljenost proti covidu-19 je ključnega pomena. Pri težavah, zapletih in bolnišničnem zdravljenju zaupamo stroki. Zaupajmo jim tudi, ko pozivajo k čim večji precepljenosti prebivalstva kot učinkovitem ukrepu v boju zoper covid-19,« so zapisali v zahtevi za sklic seje.Pri tem so poudarili, da sta spoštovanje zaščitnih ukrepov in cepljenje ključna dejavnika za omejitev širjenja okužb z novim koronavirusom, zaščito tistih, ki jo najbolj potrebujejo, in edina pot za povratek v življenje, ki smo ga poznali pred pandemijo. »Kljub številnim pozivom strokovnjakov k cepljenju kot enem od ključnih ukrepov v boju proti covidu-19 in nujnosti po precepljenosti pa imajo nekateri še vedno neupravičene pomisleke, ki so največkrat plod nestrokovnosti in manipulacije,« so navedli v koalicijskih poslanskih skupinah.