Ivan Gale z Zavodom za blagovne rezerve sklenil poravnavo

Ivan Gale je ovadil Tomija Rumpfa. FOTO: Družnik Matej/Delo

Tudi kazenske ovadbe

Zavod RS za blagovne rezerve in nekdanji zaposleni na tem zavodusta danes na ljubljanskem delovnem sodišču sklenila sodno poravnavo. Zavod bo Galetu zaradi odpovedi delovnega razmerja izplačal 54.146 evrov, medtem pa Gale napoveduje nove postopke proti odgovornim na zavodu.Na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani je namreč danes potekal narok v Galetovi tožbi proti zavodu za blagovne rezerve, v kateri mu očita nezakonito odpoved delovnega razmerja. Zavod je Galeta odpustil oktobra lani, in sicer po tistem, ko je v javnosti spregovoril o domnevnih nepravilnostih zavoda pri nabavah zaščitne opreme v času prvega vala epidemije covida-19.Blizu sklenitve sodne poravnave sta bili strani sicer že aprila, a je tedaj zavod po Galetovih navedbah v poravnavo želel vnesti dodatne zahteve, ki pa zanj niso bile sprejemljive. Zavod je namreč predlagal klavzulo, po kateri bi se Gale odpovedal vsem morebitnim zahtevkom, povezanim s prenehanjem delovnega razmerja, prav tako javno ne bi smel govoriti o poravnavi, strani pa bi se zavezali h korektni in spoštljivi komunikaciji.V danes sklenjeni poravnavi takšne klavzule ni več, saj zavod, kot je po končani obravnavi v izjavi novinarjem pojasnil Gale, pri njej ni več vztrajal, s tem pa so po njegovih besedah odpadle vsebinske ovire za podpis. Znesek, za katerega so se dogovorili v prejšnjem poskusu, pa ostaja enak, torej 54.146 evrov bruto.Gale je sicer z doseženim dogovorom zadovoljen, a po njegovih besedah zgodba še ni zaključena. Njegov cilj je namreč, da se denar, ki mu ga bo izplačal zavod, izterja od odgovornih. Ker gre za »evidentno oškodovanje javnih financ«, meni, da bi moral za to denar iz lastnega žepa kriti direktor zavoda. »Naj bo to v poduk vsem podobnim primerom, da mora vsak posameznik na vodilni funkciji nositi svoj del odgovornosti, ne pa tega prelagati na pravno osebo, ki jo vodi,« je poudaril.Poleg tega ima Gale odprtih še nekaj postopkov, povezanih z odpovedjo delovnega razmerja, denimo glede dostopa do informacij javnega značaja, saj mu zavod ne omogoči vpogleda v lastne osebne podatke. Pri tem gre po njegovih besedah »absolutno za šikaniranje in povračilne ukrepe, ki se še nadaljujejo po izredni odpovedi«.Proti direktorju zavoda je Gale poleg tega doslej podal dve kazenski ovadbi, in sicer zaradi kaznivih dejanj šikaniranja ter kršitve temeljnih pravic delavcev. Danes pa je napovedal, da bo v kratkem vložil še kazensko ovadbo proti Rumpfu zaradi krive ovadbe. Direktor zavoda je namreč Galeta ovadil zaradi podpisa domnevno sporne naročilnice, zaradi katere je Gale tudi izgubil službo. Po Galetovih besedah se je Rumpf zavedal, da pri tem ne gre za kaznivo dejanje, ker je takšne naročilnice tudi sam podpisoval.Zavod je namreč Galetu izredno odpoved izročil, ker je sklenil naročilnico za že dobavljeno blago, je spomnila Galetova zagovornica. Po njenih besedah pa je nato Rumpf pozneje izdal enake naročilnice, torej za že dobavljeno blago. »Naredil je popolnoma identično stvar, zaradi katere je Gale dobil izredno odpoved,« je poudarila.A teh naročilnic, ki jih je podpisal Rumpf, v zavodu niso hoteli razkriti, so pa do njih prišli po drugi poti. Na današnjem naroku so tako predstavili že drugo takšno naročilnico, kar je po mnenju Maje Koršič Potočnik pri toženi stranki verjetno »vzbudilo željo po tem, da se zadeva zaključi«. Sploh zato, ker je sodnica danes sprejela sklep, da je zavod dolžan predložiti tudi vso preostalo dokumentacijo. »To pomeni, da bi ven popadalo še marsikaj drugega, kar verjetno ni bilo nikomur v interesu,« o razlogih, da so se na zavodu odločili za poravnavo, meni Galetova zagovornica.