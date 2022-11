Izbrisali paciente s preloženimi pregledi

V nadaljevanju preberite:

Pacienti, ki so jim bili kontrolni pregledi iz opravičljivih razlogov preloženi, so bili oktobra letos izbrisani s čakalnih seznamov. Na problem so Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije opozorili v Zdravstvenem domu Idrija, kjer so do zdaj odkrili enajst izbrisanih pacientov. Neljubi zaplet je za skoraj ves delovnik zaposlil medicinsko sestro, potrebovali so pomoč informatika, zdaj bodo imeli delo še zdravniki, saj bodo morali tistim, ki so bili po pomoti izbrisani, napisati nove napotnice.