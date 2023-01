Izdajalska poteza – a s čigave strani?

V nadaljevanju preberite:

Združitev Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve v novi javni zavod, Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, buri tako splošno kot strokovno javnost. Ob grožnjah z interpelacijo ministrice za kulturo Aste Vrečko in napovedanem akcijskem načrtu Združenja VSO na eni strani ter mnenju stroke, da »politiki za boljšo interpretacijo obdobja ni bilo treba ustanoviti novega muzeja, temveč bi morali poskrbeti za izboljšanje infrastrukture vseh obstoječih« na drugi, se zastavlja vprašanje, kaj pravzaprav hrani Muzej slovenske osamosvojitve in kakšen naj bi bil njegov namen ter kakšne posledice bo imela združitev.