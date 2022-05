Izhodišča za nadgradnjo zdravstvenega sistema

Društvo ekonomistov v zdravstvu je po dveh letih organiziralo 27. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu. Vodilo letošnjega strokovnega srečanja je bilo Javno zdravstvo v prihodnje. Med dvodnevnim dogodkom se je zvrstila vrsta predavateljev, pridružil se jim je tudi minister za zdravje Janez Poklukar, generalna direktorica ZZZS doc. dr. Tatjana Mlakar in predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič.

Ker se je način obravnave pacientov zaradi Covida bistveno spremenil, je potrebno zagotoviti zadostnost kadrov in dostopnost do zdravstvenih storitev z namenov skrajševanja čakalnih dob v skladu z dejanskimi potrebami ljudi, so sklenili na srečanju.

Prisotni so sprejeli nekaj izhodišč za nadgradnjo zdravstvenega sistema z namenom zagotovitve ohranitve in delovanje javnega zdravstva ter posledično zagotovitve večje dostopnosti do zdravstvenih storitev ob dejstvu, da se je v času covida-19, kljub izjemnim razmeram, javno zdravstvo izkazalo kot učinkovito, kakovostno, dostopno in predvsem prilagodljivo razmeram v okolju.

Izhodišča za nadaljnje delo so naslednja: