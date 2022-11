Vlada bo po sprejetju zakona vrnila 1,7 milijona glob iz časa covida-19

Vlada je na današnji seji sprejela izhodišča za pripravo normativnih rešitev v zvezi s prekrškovnimi postopki iz časa pandemije covida-19 ter odloka za pomoč kmetijskemu sektorju, in sicer za izpad krme in čebelarjem.

Kot je povedala ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, bodo omenjena izhodišča podlaga za nov zakon, ki ga pripravljajo v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve in službo vlade za zakonodajo; rok je 31. januar prihodnje leto. Po ministričinih besedah poteka priprava zakonske podlage zelo dobro in zelo hitro, zato bo za obravnavo v zakonodajnem postopku morda pripravljena že prej.

Zakonsko bodo uredili podlago za »vrnitev vseh plačanih glob in stroškov prekrškovnih postopkov in stroškov prisilne izterjave, ki so bili v času pandemije uvedeni na temelju nezakonitih ali neustavnih pravnih podlag«. Tekoči prekrškovni postopki se bodo po tej rešitvi ustavili, prav tako postopki v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist, postopki izvrševanja nadomestnega zapora oziroma postopki prisilne izterjave, je naštela pravosodna ministrica.

Postopek vračanja se bo vodil po uradni dolžnosti, ne da bi prizadeti morali ukrepati sami. »Cilj te vlade je, da vračanje glob poteka čim bolj enostavno in centralizirano, tako da bodo posamezniki avtomatično dobili izračun, ki mu bodo lahko ugovarjali, tudi izplačilo bo avtomatizirano, nekoliko po vzoru preplačane dohodnine,« je povedala Dominika Švarc Pipan.

Da ne bi kmetje zmanjševali števila živali v hlevih, bodo dobili pomoč zaradi izpada krme, je povedala ministrica za kmetijstvo Irena Šinko FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Naloženih glob je bilo za nekaj več kot pet milijonov, do zdaj prostovoljno plačanih okoli 1,7 milijona evrov, približno tolikšen bo tudi znesek, ki ga bo treba vračati, k čemur bodo morali prišteti še stroške postopkov. Vse ostalo so zneski glob, ki so še v postopkih prisilne izterjave. »Ko bo zakon sprejet, bomo imeli tudi zakonsko podlago, da se ti postopki prisilne izterjave ustavijo.«

Več kot štirje milijoni za izpad krme

Prvi odlok, sprejet za kmetijski sektor, se nanaša na pomoč zaradi izpada krme v letu 2022, in sicer za kmetije, ki so v tem letu prijavile škodo in ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev. Pomoč je razdeljena, kot je povedala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, na dve kategoriji: za tiste, ki so utrpeli od 30 do 60 odstotkov škode, in tiste z več kot 60-odstotno škodo. Skupna pomoč za živinorejske kmetije znaša 4,5 milijona evrov. Ta pomoč je po ministričinih besedah predvidena predvsem zaradi manjše pridelave in višjih cen krme – da ne bi to privedlo do zmanjšanja števila živali.

Drugi odlok predvideva pomoč čebelarjem, ki imajo vsaj štiri čebelje družine. Povprečni znesek na čebeljo družino je deset evrov, skupni pa nekaj manj kot dva milijona evrov. Čebelarska zveza Slovenije se je, je poudarila ministrica, zavezala, da ne bo dvigovala cene medu, razen za stopnjo inflacije.