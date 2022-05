Direktor Melamina: Pogrešani verjetno mrtvi

Posnetek izjave:

»Imamo nekaj dodatnih informacij, vendar še ne bistveno različne. Predvsem je prva informacija pomembna, da je požar popolnoma omejen, pogašen. Službe nadzorujejo stanje, temperaturo delov, ki se morajo še ohladiti, da bomo lahko pristopili bližje k ponesrečencem. Zaenkrat pogrešamo nekaj ljudi. Do njih še ne moremo in bomo dali končno informacijo po eni uri in pol, dveh urah, ko se bodo vse konstrukcije ohladile. Tako da bodo lahko brez nevarnoste dostopile službe, torej civilna zaščita in gasilci. Žal moramo računati, s pogrešanimi, ki so verjetno preminuli, ker so bili takšni pogoji, da je težko preživeti,« je v izjavi dejal direktor družbe Melamin Srečko Štefanič.

Kot je še povedal Šteganič, so bili odpeljani štirje poškodovanci, dva lažje in dva težje. Poškodovanci so bili zaposleni v Melaminu in zaenkrat še čakajo informacije o težje poškodovanih.

Vodja Urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana Uroš Tominc in anesteziologinja Martina Gibina bosta ob 14. uri pred Urgenco UKC Ljubljana podala izjavo za medije o stanju poškodovanih.