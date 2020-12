Izjemna rast števila paketov ne odtehta upada prihodkov

V zadnjih tednih podvojena rast paketov

Načrtujejo zmerno rast prihodkov

Na področju dostave zaposlili 261 delavcev, vabijo jih še okoli 50

Tako kot na mnoga druga podjetja, epidemija zaradi velikega upada pisemskih pošiljk in storitev iz poslovne mreže v veliki meri vpliva tudi na letošnje poslovanje Pošte Slovenije. Po drugi strani beležijo izjemno rast paketov, a višji prihodki od teh zaenkrat še ne odtehtajo upada prihodkov od pisemskih storitev in poslovne mreže.Kot so za STA pojasnili v omenjeni državni družbi, izpad poslovnih prihodkov beležijo pri skoraj vseh storitvah, razen pri paketnih, kjer so se v devetih mesecih predvsem zaradi povečanega obsega spletnih nakupov glede na enako obdobje lani precej povišali.Pri pisemskih storitvah v tem obdobju beležijo petodstotni upad, pri storitvah poslovne mreže 13-odstotnega, medtem ko pri paketnih storitvah beležijo kar 22-odstotno rast glede na enako obdobje v letu 2019.Povpraševanje se z drugim valom epidemije znova strmo povečuje, saj beležijo še višjo, več kot 40-odstotno rast paketnih pošiljk, v zadnjih tednih pa so zaznali celo podvojeno rast paketnih pošiljk glede na enako obdobje v preteklem letu.Storitve na področju univerzalne poštne storitve zaradi e-substitucije in spremenjenih navad uporabnikov sicer precej upadajo že nekaj let, epidemija pa je trend še pospešila. V drugem valu največje upade beležijo na področju direktne pošte, zaradi dodatnih ukrepov pa pričakujejo dodaten upad tudi pri drugih skupinah pisemskih pošiljk.Pošta Slovenije je tako v devetih mesecih letos ustvarila za 3,2 milijona evrov oziroma 1,8 odstotka nižje čiste prihodke od prodaje kot lani v tem obdobju. Kljub temu je družba do konca septembra poslovala pozitivno, čeprav je bil dobiček nižji kot v enakem obdobju lani, ko so ga ustvarili 5,8 milijona evrov.Ker bo po jesenski napovedi Umarja gospodarska aktivnost podjetij po visokem upadu v letu 2020 okrevala postopoma ter šele leta 2022 dosegla raven pred epidemijo, poslovodstvo Pošte za drugo leto načrtuje nadaljnjo zmerno rast prihodkov ob upoštevanju postopnega umirjanja epidemije.Kot poudarjajo v podjetju, bodo ključni za doseganje rasti še naprej prihodki od paketnih in logističnih storitev, pomembne pa ostajajo pisemske in IT storitve ter storitve na mreži. Še naprej se bo zmanjševalo število pisemskih pošiljk in storitev iz poslovne mreže, največje povečanje pa načrtujejo na področju paketov in hitre pošte.Zaradi posledic epidemije so sprejeli rebalans poslovnega načrta za 2020, pri katerem pa niso upoštevali drugega vala. Vendar, kot ocenjujejo, če se razmere do konca leta ne bodo izrazito poslabšale, bo poslovni rezultat boljši od prvotno ocenjenega v rebalansu in bo tudi pozitiven.Epidemiološkim razmeram se morajo prilagajati tudi zaposleni in delovni procesi. Zlasti tisti v dostavi opravljajo svoje delo na prilagojen način, v poslovalnicah pa omejujejo število strank.Odsotnosti zaposlenih nadomeščajo z rezervno ekipo zaposlenih in s prerazporeditvami delovnih nalog, kar je že sicer običajna praksa v času povečanega obsega dela na določenem segmentu storitev v primerih bolniških in drugih odsotnosti zaposlenih. Na nekaterih poštah so tudi povečali število študentov ter najeli pogodbene izvajalce za dostavo paketov.Sicer pa vse od prvega vala epidemije zaradi rasti paketnih pošiljk ves čas razpisujejo prosta delovna mesta v prometu. Letos so tako na področju dostave pošiljk zaposlili 261 delavcev, do konca leta jih nameravajo še okoli 50.