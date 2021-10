Izključitev SMC iz Aldeja bi se lahko zgodila decembra

V nadaljevanju preberite:

V torek so iz stranke SAB v vodstvo evropskih liberalcev Alde – Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo poslali dopis, v katerem so predlagali začetek postopkov za izključitev stranke SMC. Na to temo se je predsednica SAB Alenka Bratušek danes sestala s sopredsedujočim Aldeju Ilhanom Kyuchyukom.

»Pogovarjali smo se o našem pismu, povedali so nam, da bodo najprej zahtevali odgovore SMC. Ko jih bodo dobili, se bo vodstvo stranke Alde pogovorilo o izključitvi SMC, zadnjo besedo pa bo imel svet stranke,« nam je povedala Bratuškova, ki ni želela govoriti o tem, kdaj bi lahko padla končna odločitev. Vodstvu Aldeja je dejala, da je za njih pomembno, da se to zgodi čim prej.

Poleg vseh dogodkov v zadnjem letu in pol, po rušenju Slovenske tiskovne agencije, po neimenovanju evropskih tožilcev, je sodo izbilo dno tvitanje predsednika vlade Janeza Janše prejšnji teden ob obisku ugotovitvene misije evropskega parlamenta, ki jo je vodila nizozemska poslanka Sophie in 't Veld (Alde).