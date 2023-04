Izola bo središče dogajanja Istrskega maratona

V nadaljevanju prebereite:

»Istrski maraton je že utečena prireditev, ne zahteva več dolgotrajnih zapor cest, lepo so jo sprejeli domačini in obiskovalci,« pravi Dean Kocjančič, direktor Turističnega združenja Izola. Istrsko ribiško mesto bo jutri in v nedeljo središče dogajanja prepoznavne tekaške prireditve, ki bo tokrat na maratonski trasi povezala Ankaran in Portorož.

»Tisti, ki v kraj pridejo zaradi maratona, ga imajo tako možnost spoznati in se morda še vrniti. Sklepno tekaško dogajanje vsako leto gosti ena od štirih istrskih občin, kar pomeni, da je to tudi odraz dela za skupno promocijo,« meni Simon Rusjan, predsednik društva Istrski maraton. Letos prireditev organizirajo devetič zapored.

Kje vse bo potekal maraton? Koliko bo udeležencev? Kako se Izola promovira skozi športni turizem, kulinariko in domačine?