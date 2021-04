Slikovito in valovito po slovenski Istri

V nadaljevanju preberite:

»Cori Gina, / teci Mario, / zdaj bo pršu anka Dario. / Homo vsi na maraton!« prepeva Rudi Bučar v Ištrijanskem maratonu, himni Istrskega maratona. Prireditev, ki jo sicer obišče več kot 5000 tekačev iz 27 držav, letos zaradi epidemije poteka virtualno en mesec. Prijave so mogoče vse do jutri, rok za oddajo rezultata pa je 2. maj. Trasa, ki med drugim sledi nekdanji železniški progi Parenzana (ali Porečanka), povezuje zgodovinska beneška mesta in podeželje slovenske Istre.