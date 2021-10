Izplačane zavarovalnine žrtvam covida-19

V zavarovalnici Generali so zaradi covida-19 iz življenjskih zavarovanj letos izplačali skoraj 210.000 evrov. Najvišja izplačana zavarovalnina je znašala 64.000 evrov. Leta 2021 je bilo v zavarovalnici Generali zaradi krutih posledic covida-19 48 izplačil življenjskih zavarovanj.

Osnovno kritje življenjskih zavarovanj (riziko življenjsko zavarovanje, naložbeno življenjsko zavarovanje in mešano življenjsko zavarovanje) kot tudi dodatnega zavarovanja za primer smrti, je kritje smrti, kjer ni nobenih izključitev ali omejitev zaradi razglašene epidemije oziroma pandemije koronavirusne bolezni oziroma posledic okužbe s covidom-19, so pojasnili v zavarovalnici Generali.

To pomeni, da covid-19 ne vpliva na njihovo obveznost izplačila, če se zgodi zavarovalni primer. Enako velja za vsa dodatna zavarovanja, ki so priključena k osnovnemu življenjskemu zavarovanju. Izjema je le eno dodatno kritje, in sicer oprostitev plačila premije v primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode, pri katerem izplačilo zavarovalnine ni krito zaradi posledic epidemije.

V Triglavu izplačanih manj kot desetina škod

Podrobnosti ali pojasnil o konkretnih primerih skladno z zakonom o zavarovalništvu, ki jim nalaga varovanje zaupnosti podatkov o zavarovalcih in zavarovancih ter zavarovalnih razmerjih, v Zavarovalnici Triglav ne morejo in ne smejo razkrivati. Povedali pa so, da jamstvo za primer smrti zaradi okužbe s covidom-19 velja za vsa njihova življenjska zavarovanja.

V primerih smrti zavarovanih oseb zaradi bolezni covid-19 je bilo v Zavarovalnici Triglav neposredno izplačanih manj kot desetina škod v primerjavi z vsemi škodami zaradi smrti zavarovanih oseb.