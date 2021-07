9.55 V ponedeljek 48 novih okužb

7.45 V Španiji izrazit porast novih okužb

7.30 Izrael poroča o zmanjšani učinkovitosti Pfizerjevega cepiva

7.00 Nemčija sprošča nekatere omejitve potovanj

Gneča na nemških letališčih. FOTO: Ina Fassbender/AFP

V ponedeljek je bilo ob 1695 PCR-testih potrjenih 48 okužb z novim koronavirusom, piše na portalu NIJZ. 58 oseb je hospitaliziranih, od teh 16 na intenzivni terapiji. Ena oseba je umrla, poroča sledilnik za covid-19.V Španiji so se epidemiološke razmere v zadnjih dneh občutno poslabšale, saj se je izrazito povečalo število novih okužb z novim koronavirusom zlasti pri mladih. Pristojni zato znova razmišljajo o zaostritvi ukrepov, medtem ko se pospešuje cepljenje proti covidu-19, poroča francoska tiskovna agencija APF.Stopnja incidence je bila v ponedeljek v Španiji višja od 200, in sicer 204 na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih. Še v petek, ko so bili podatki nazadnje objavljeni, je bila stopnja incidence 152,8, poroča AFP. Skrb vzbujajoča je zlasti razširjenost med mladimi, saj je incidenca pri njih skoraj 600.Špansko ministrstvo za zdravje je v ponedeljek sporočilo, da so v zadnjih 72 urah potrdili 32.607 novih okužb. V Španiji medtem pospešujejo kampanjo cepljenja prebivalstva. Doslej je bilo precepljenih 40,3 odstotka od približno 47 milijonov prebivalcev Španije, medtem ko je en odmerek cepiva prejelo 55,9 odstotka prebivalcev.Izrael je danes poročal o zmanjšanju učinkovitosti cepiva proizvajalca Pfizer/Biontech ob širjenju različice delta v tej bližnjevzhodni državi. Učinkovitost Pfizerjevega cepiva je padla na 64 odstotkov, je pa cepivo še zmeraj 93-odstotno učinkovito pri preprečevanju hospitalizacije in resnega poteka bolezni. V maju je bila ta učinkovitost po podatkih izraelskega ministrstva za zdravje še več kot 95-odstotna.Odkar so v Izraelu zaradi padca števila okužb, ob visoki precepljenosti prebivalstva, opustili ukrepe varne razdalje, je število okužb znova naraslo. V nedeljo so jih potrdili 343, 35 je resno bolnih.Nemčija bo sprostila nekatere omejitve potovanj za potnike, ki prihajajo iz Združenega kraljestva, Portugalske, Rusije, Indije in Nepala. Naštete države bodo namreč premaknjene s seznama območji z najvišjim tveganjem virusnih variacij med območja visokega tveganja.Za osebe, ki bodo priletele iz naštetih območij, tako ne bo več obvezna dvotedenska karantena, pač pa le desetdnevna, že po petih dneh pa jo bodo lahko končali v primeru negativnega testa. Na seznamu najbolj tveganih držav pa ostajajo Bocvana, Brazilija, Esvatini, Lesoto, Malavi, Mozambik, Namibija, Zambija, Zimbabve, Južna Afrika in Urugvaj.