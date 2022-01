Izza volana na lažje motorno kolo

AMZS je marca lani predstavil pobudo, da bi bilo mogoče z vozniškim dovoljenjem B-kategorije, ki ga potrebujemo za avtomobil, voziti tudi skuterje oziroma motorna kolesa s prostornino motorja do 125 kubičnih centimetrov. Kot pravijo, se je takšna ureditev v nekaterih evropskih (in drugih) državah že izkazala za smiselno, saj so ta prevozna sredstva zaradi učinkovitosti, okretnosti in cenovne dostopnosti delno ali v celoti nadomestila osebna vozila. Še zlasti v večjih mestih z gostim prometom, zastoji in pomanjkanjem parkirnih mest.

V Sloveniji je treba po zdaj veljavni ureditvi za vožnjo motornih koles do 125 kubičnih centimetrov pridobiti vozniško dovoljenje kategorije A1, zato morajo tudi vozniki, ki so že pridobili vozniško dovoljenje za avtomobil, še enkrat v šolo vožnje. V AMZS ocenjujejo, da je takšna ureditev neživljenjska in da takšni pogoji za vožnjo marsikaterega voznika avtomobila odvrnejo od nakupa in uporabe motornega kolesa.

Kot sta nam na AMZS razložila Erik Logar, vodja področja varne mobilnosti, in Manuel Pungertnik, vodja kompetenčnega centra voznikov, zakonodajni predlog ponuja dve novi možnosti. Prva je pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A1, pri čemer mora kandidat najprej opraviti zdravniški pregled, nato pa teoretični izpit, za katerega se sicer lahko izobražuje sam, torej se mu ni treba udeležiti tečaja cestnoprometnih predpisov. Po uspešno opravljenem teoretičnem izpitu mora opraviti najmanj sedem ur vožnje in na koncu še praktični izpit. Po pridobitvi vozniškega dovoljenja kategorije A1 bo lahko vozil motocikel s prostornino do 125 kubičnih centimetrov tako v Sloveniji kot v tujini.

Šele zakonodajni predlog

Druga predlagana možnost pa je, da kandidat v šoli vožnje opravi najmanj šest ur praktične vožnje, kar dokaže z vpisanimi urami v evidenčnem kartonu vožnje, na podlagi česar mu upravna enota (UE) v vozniško dovoljenje vpiše ustrezno kodo z označeno pravico do vožnje motociklov s prostornino do 125 kubičnih centimetrov. A v tem primeru ga sme voziti le v Sloveniji. Pri tej možnosti kandidatu ni treba opraviti niti teoretičnega niti praktičnega dela vozniškega izpita.

Na naše vprašanje, ali imata sogovornika kakšen pomislek glede »le« šestih (oziroma sedmih) ur praktične vožnje, sta dejala, da gre za najmanjše zahtevano število ur in da so v AMZS prepričani, da bodo učitelji šole vožnje znali oceniti, pri kom zadošča minimalno število ur in kdo jih za varno udeležbo v prometu potrebuje več.

Kot sta sogovornika posebej poudarila, je vse navedeno šele zakonodajni predlog, ki ga mora najprej potrditi pristojni odbor državnega zbora, nato pa še poslanci na eni od svojih sej. Natančnejše pojasnilo, kaj bodo zakonodajne spremembe pomenile za voznike in voznice, bo torej mogoče javnosti predstaviti šele po sprejetju zakonodajnega predloga v državnem zboru oziroma ko bodo te spremembe po objavi v uradnem listu res začele veljati.

Kot so nam sicer te dni odgovorili iz državnega zbora, je glede na terminski program njihovega dela obravnava predlaganih sprememb zakona o voznikih predvidena na seji državnega zbora 24. februarja, in sicer na odboru za infrastrukturo, okolje in prostor.