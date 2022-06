Izziva kandidirati za predsednika stranke se ne bi ustrašil

V nadaljevanju preberite:

»Če bi mi bil tak izziv ponujen in bi čutil med kolegi zaupanje, se ga ne bi ustrašil.« Tako odgovarja na vprašanje, ali se bo na bližnjem volilnem kongresu SD znova pomeril s Tanjo Fajon za funkcijo predsednika stranke. Kako ocenjuje rezultati svoje stranke na volitvah, kaj bi bilo treba spremeniti in kakšen je odnos, ki ga ima Gibanje Svoboda do svoje precej manjše koalicijske partnerice? V koaliciji se je po solističnem kadrovanju Gibanja Svoboda v energetiki že zgodilo tudi prvo vsebinsko iskrenje. SD v nasprotju z Gibanjem Svoboda in Levico ne želi, da bi se spremembe zakona o nalezljivih boleznih sprejemale po hitrem postopku, in za vložitev zakona v parlamentarno proceduro vsaj za zdaj še noče dati svojih poslanskih podpisov.