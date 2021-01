Prihodnji teden odpirajo vrata vrtci in prva triada šole

Spomnimo, kakšen je načrt sproščanja ukrepov. FOTO: gov.si

Kdaj oranžna faza?

Slovenija je sodeč po številkah okužb in obolelih, ki potrebujejo oskrbo v mreži slovenskih bolnišnic, po načrtu epidemioloških ukrepov, ki ga je vlada nazadnje ažurirala pred slabima dvema tednoma, zapustila črno območje in prešla v rdečo fazo epidemije.Izpolnjena sta oba kriterija, potrebna za ta prehod: povprečje okuženih v zadnjem tednu je nižje od meje, postavljene pri številu 1350, število obolelih s covidom-19, ki so hospitalizirani v mreži slovenskih bolnišnic, pa je padlo pod mejo 1200.Po vladnem načrtu prehod v rdečo fazo prinaša sprostitvene ukrepe v regijah z boljšo epidemiološko sliko. O njih je zvečer odločala vlada, zatem je premierpovedal, da prehodu v rdečo fazo ustreza 9 od 12 slovenskih regij.Najtežje pričakovana je vrnitev vsaj dela otrok v vrtce in šole. Tako bodo v ponedeljek vrata odprta šole oziroma prva triada pouka po programu C, in vrtci. V ponedeljek bodo opravili teste, pouk se bo začel v torek.Povprečje okužb je prehodu v rdečo fazo ustrezalo že po podatkih za ponedeljek, ko je po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje znašalo 1327, po podatkih za torek pa je bilo to povprečje še nižje in je znašalo 1272. Včeraj je bilo hospitaliziranih 1178 bolnikov s covidom-19.Za prehod v oranžno fazo, ki prinaša odprtje vseh razredov osnovnih šol in zaključnih letnikov srednjih, več dejavnosti na fakultetah in mdr. zbiranje do 10 oseb, morata tako povprečje okuženih v zadnjem tednu kot število hospitaliziranih pasti pod 1000.