Večina ukrepov se podaljšuje

Minister za zdravjeje danes s predsednico Zbornice zdravstvene in babiške negemed drugim pretresal trenutni epidemiološki položaj v Sloveniji. »Vsak dan je več delta različice, ki nam greni pogled v prihodnost,« je po srečanju v izjavi za medije dejal Poklukar.»Prav je, da ko imamo izbiro, izberemo cepivo in na ta način omogočimo, da bodo jeseni šole odprte, da bo zdravstvo delovalo na čim bolj učinkovit način,« je dejal Poklukar in dodal, da je cepljenje privilegij, ki ga nekateri deli sveta nimajo. Omenil je, da bo Slovenija po današnjem sklepu vlade pošiljko cepiv donirala Egiptu.Minister za zdravje bo tudi vse medicinske sestre povabil in prosil, da pristopijo k cepljenju. S tem dajejo informacijo, da je cepivo učinkovito in za obvladovanje epidemije nujno. Za zdaj o obveznem cepljenju, na primer zaposlenih v zdravstvu, ne razmišljajo. »Na nas vseh, še posebej na zdravstvenih delavcih je, da poslanstvo, ki ga imamo, to je zdaj vedenje o varnosti in učinkovitosti cepiv, prenesemo na prebivalce Slovenije. Ta trenutek delamo vse v smeri pozitivne komunikacije,« je odločitev pojasnil minister. »Prisila v tem trenutku ne bi bila uspešna,« je opozorila tudi Monika Ažman.Po Poklukarjevih besedah se v skladu z današnjo odločitvijo vlade večina ukrepov podaljšuje. Nekaj sprememb bo pri prehodu meja, in sicer v smeri izpolnjevanja pogoja PCT. »Ključno je izvajanje protokola PCT in podrobno spremljanje podatkov o epidemiji, o delta varianti, zasedenosti bolnišnic. Že prihodnji teden bodo lahko odloki drugačni in se uvajali kakšni že znani ukrepi,« je povedal Poklukar.Z Ažmanovo sta se sicer pogovarjala tudi o aktivnostih poklica zdravstvene nege oziroma razlagi, ki je dopolnilo dokumenta o kompetencah v zdravstveni negi. Pogovarjala sta se o pobudi, da se pripravi nacionalna poklicna kvalifikacija negovalec, in o zakonu o nujnih ukrepih v zdravstvu, ki med drugim prinaša nove štipendije za področje zdravstva, in to vse do konca leta 2029.