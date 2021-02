Janez Poklukar se predstavlja odboru DZ za zdravstvo

Kandidat za ministra za zdravje Janez Poklukar. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Kandidat za ministra za zdravjese predstavlja odboru DZ za zdravstvo. Dosedanji odzivi na njegovo kandidaturo so pozitivni, tudi premier Janez Janša je prejšnji teden sporočil, da ima zagotovljeno zadostno podporo za imenovanje. Če bo 42-letni zdravnik prepričal člane odbora in nato še DZ, bo postal 20. zdravstveni minister.V uvodu je na predstaviti poudaril, da sta v zdravstvu največja problema starajoča se populacija in življenjski slog, zaradi česar naraščajo srčno-žilne bolezni in rakava obolenja.Ob Janševi vložitvi kandidature za zdravstvenega ministra prejšnji teden sta podporo Poklukarju že izrazila prvaka koalicijskih SMC in NSi,in, prav tako je podporo napovedal predsednik SNS. Nekaj pohval pa si je Poklukar, ki trenutno vodi Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, takrat prislužil tudi od drugih opozicijskih strank.V večini poslanskih skupin sicer napovedujejo, da se bodo o kandidatu odločili po opravljenem zaslišanju. Kljub pohvalam Poklukarjevemu dosedanjemu delu, pa je vprašanje, koliko glasov opozicijskih poslancev lahko pričakuje. DZ bo o imenovanju predvidoma odločal na izredni seji v torek.Poklukar je vodenje največje slovenske bolnišnice leta 2019 prevzel odpo njegovem odhodu na mesto zdravstvenega ministra. Pred tem je vodil jeseniško bolnišnico, ki je pod njegovim vodstvom kot edina tudi uradno zaključila sanacijo.Ob vložitvi njegove ministrske kandidature v DZ je Poklukar svojim sodelavcem v zapisu na facebooku pojasnil, da odločitev za kandidaturo ni bila lahka predvsem zaradi vseh skupnih izkušenj v zadnjih dveh letih, hkrati pa tudi ne težka - zaradi vseh priložnosti za slovenski zdravstveni sistem in UKC Ljubljana, ki jih vidi v prihodnosti.Vlada je novega zdravstvenega ministra iskala po decembrskem odhodu stranke DeSUS iz koalicije, saj je ob tem ministrsko mesto zapustil. Od tedaj je vodenje ministrstva začasno prevzel premier Janša.