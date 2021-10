Janez Rupnik je novi začasni direktor PU Ljubljana

Minister Aleš Hojs. FOTO: François Walschaerts/AFP

Generalni direktor policijeje z današnjim dnem na mesto direktorja Policijske uprave (PU) Ljubljana začasno imenoval, je zapisano na spletni strani policije. Rupnik je bil dosedanji pomočnik direktorja uprave uniformirane policije na generalni policijski upravi.Dosedanji direktor PU Ljubljanabo odslej opravljal dela in naloge pomočnika Policijske akademije.Generalni direktor policije Olaj se je Glaviču ob primopredaji zahvalil za korektno sodelovanje ter obema, tako dosedanjemu kot novemu direktorju policijske uprave, zaželel še veliko uspehov pri njunem delu, so navedli na policiji.V sredo zvečer je sicerv zapisu na twitterju po protestih v središču Ljubljane, kjer je policija ponovno uporabila vodni top in solzivec, ministrstvo za notranje zadeve pozval, naj ukrepa, saj vodstvo policije v Ljubljani »očitno ni sposobno preventive«. Mediji so nato poročali, da naj bi se v vodstvu PU Ljubljana napovedale menjave.V četrtek je minister za notranje zadeveza Planet TV na vprašanje, ali se torej napoveduje menjava vodstva PU Ljubljana, odvrnil, da tega ne more reči, saj da se sam v kadrovske poteze policije ne vpleta. »Kot veste, je moja edina zakonska pristojnost, da predlagam imenovanje oziroma razrešitev generalnega direktorja policije,« je dejal in dodal, da v tem trenutku kakšnega namena po tem nima.Pojasnil je, da je Glavič že pred časom izrazil željo, da tega dela ne bi več opravljal. Navedbe, da naj bi do menjave prišlo zaradi sredinih dogodkov, pa je označil za natolcevanje.