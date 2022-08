Jani Prednik ne bo kandidiral za predsednika stranke

Jani Prednik, vodja poslanske skupine SD, se je po naših informacijah odločil, da ne bo podal soglasja h kandidaturi za predsednika stranke. Tako bi se lahko zgodilo, da bo aktualna predsednica stranke Tanja Fajon edina kandidatka za to funkcijo, kot si je tudi želala.

V SD doslej (še) niso želeli razkriti števila evidentiranih za predsednika stranka, a kot smo že pisali, sta bili evidentirani tudi poslanka in podpredsednica državnega zbora Meira Hot in ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, a soglasja h kandidaturi ne bosta podali, pač pa ga bosta za kandidaturo za mesto podpredsednice stranke. Enako naj bi storil tudi evropski poslanec Milan Brglez, kandidatura za podpredsedniško mesto pa naj bi zanimala tudi evropskega poslanca Matjaža Nemca.

Več naj bi bilo jasnega po četrtkovem predsestvu, ko bo naj bi v SD določilili kandidatne liste. Takrat bo tudi Prednik pojasnil, zakaj je sprejel takšno odločitev.

Poleg neznank, povezanih s kandidaturami za podpredsedniške položaje, pa se v SD krešejo mnenja predvsem glede novega glavnega tajnika. Pretendenta za to funkcijo sta kranjski podžupan Janez Černe ter dolgoletni član in tajnik ljubljanskega mestnega odbora Klemen Žibert, ki naj bi užival podporo dosedanjega glavnega tajnika Dejana Levaniča.

Nepomembno pa ne bo niti to, kdo bo izvoljen v predsedstvo stranke, ki potrjuje ključne odločitve – do zdaj je imela tam odločilno besedo centrala, kar je povzročalo nezadovoljstvo na terenu.

Različna videnja prihodnosti

Kot smo že pisali, več struj v SD seveda pomeni tudi več videnj prihodnjega ravnanja. Če jih strnemo v tri – se prva struja zavzema za zamenjavo celotnega vodstva s Fajonovo na čelu, ne glede na bližnje lokalne volitve. Druga struja ocenjuje, da bi sprememba na vrhu na oktobrskem kongresu pred lokalnimi volitvami stranki lahko škodila in da bi bilo bolje, če bi na njem za predsednico spet potrdili Fajonovo. Nato pa jo zamenjali sredi mandata; podobno, kot se je to zgodilo njenemu predhodniku Dejanu Židanu. Tretja struja ocenjuje, da naj pot nadaljujejo s Fajonovo, imenovali pa naj bi nove podpredsednike stranke, med katerimi naj bo tudi izzivalec Prednik, ki bi si na tem položaju okrepil prepoznavnost tako znotraj stranke kot zunaj nje in politično bolj dozorel.