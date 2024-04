Jani Prednik: Zdelo se nam je, da nas vidijo kot koalicijsko tekmico

V nadaljevanju preberite:

Šestintridesetletni Jani Prednik se po štirih letih spet poteguje za položaj predsednika Socialnih demokratov. Tokrat z mesta vodje poslanske skupine in s svojo ekipo – v SD podpredsednike in glavnega tajnika v nasprotju z večino drugih strank volijo na kongresu –, ki poudarja predvsem delovanje »terena«. Kot izpostavlja Korošec je bil ta preveč zapostavljen. Na to je opozarjal že večkrat, prav tako tudi, da so vonji, okusi in barve Socialnih demokratov prebledi, s čimer se je zameril tudi nekaterim v stranki. Meni, da se je to zgodilo tudi zaradi delovanja v zadnjih nekaj koalicijah z liberalnimi strankami, v katerih so v zameno za podporo imeli zgolj minorne možnosti za uresničevanje svojega programa.