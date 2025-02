Janković ni prišel v Tarčo, Vajgl meni, da mu vse skupaj ne bo škodovalo

Glavna tema Tarče na Televiziji Slovenija je bilo pismo, ki ga je ljubljanski župan Zoran Janković poslal srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. Besede podpore in ponudba pomoči so prišle v času, ko se v Srbiji stopnjujejo študentski protesti in ko tamkajšnja javnost vedno glasneje zahteva odgovornost oblasti. Je lahko prijateljstvo in osebno mnenje ločeno od politične funkcije?

»V teh zahtevnih in prelomnih trenutkih, ko se Srbija sooča s številnimi izzivi, vam želim izraziti iskreno podporo in priznanje za vse, kar ste storili za razvoj in stabilnost države,« je pred časom zapisal Janković. Pismo vse od tedaj razburja slovensko javnost, kot je znano, se je oglasilo sto Ljubljančanov in v nasprotju s svojim županom podprlo srbske študente, zdaj so napovedani celo protesti.

Janković je sicer kasneje zatrdil, da gre za povsem osebno pismo, ki ga je poslal kot župan Ljubljane, poudaril je tudi, da za ponujeno pomoč Vučiću nima pooblastil, ne od Mestne občine Ljubljana ne od države. Kljub temu pa je marsikoga to spodbudilo k razmisleku o globljem pomenu njegove poteze.

Čeprav so bili v oddajo Tarča povabljeni tako Zoran Janković kot predstavnika strank Gibanje Svoboda in SDS, se na vabilo niso odzvali.

Nekdanji evropski poslanec Ivo Vajgl je v Tarči menil, da pismo Jankoviću ne bo bistveno škodovalo, saj je politično že večkrat preživel kritične situacije. Klemen Grošelj, prav tako nekdanji evropski poslanec, pa je poudaril, da Srbija deluje v specifičnem političnem kontekstu, kjer so odnosi z Evropsko unijo drugačni kot v preostalih evropskih državah.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v Vučiću prepoznala vzporednice z nekdanjo slovensko vlado Janeza Janše, poslanec Anže Logar pa je bil kritičen do odziva predsednika vlade Roberta Goloba. Po njegovem mnenju bi moral premier na pismo reagirati odločneje, saj gre za rušenje enotnosti slovenske zunanje politike.

Ko ga je voditeljica vprašala, kako bi ravnal kot minister v prejšnji vladi, je Logar brez omahovanja odgovoril: »Na mestu zunanjega ministra bi zagotovo takoj urgiral pri županu, saj v zahodni Evropi ne poznamo primera, kjer bi mestni župan javno podprl predsednika države, proti kateremu protestira tisoče ljudi.«

Janković in Vučić že leta gojita tesne odnose. Župan Ljubljane je nedavno sicer vnocič poudaril, da je Vučić njegov prijatelj in da mu želi le dobro. »Rad bi videl, da se situacija v Srbiji stabilizira, da se vsi vpleteni usedejo za mizo in se dogovorijo. Študenti in dijaki se morajo vrniti v šole,« je dejal.

Njuna prijateljstva se ne skriva – njune skupne fotografije redno krožijo po družbenih omrežjih, pogosto se srečujeta in krepita vezi.