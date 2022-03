Janša je šel v Kijev kakor hudič, ki gre v pekel po nove elemente vročine

Z javne televizije, vsaj do volitev, izginjajo nekatere oddaje, premier se je s kolegoma s Češke in Poljske podal v Kijev, vlada je po deregulaciji ponovno omejila cene bencina, je dogajanje v preteklem tednu povzel Delov komentator Ali Žerdin. Janez Markeš je poudaril, da državno televizijo plačujemo državljani, zato imamo pravico pričakovati profesionalno uredniško politiko. »Tarča je postala slovenski Kijev, ki je padel za potrebe volitev,« je pojasnil Markeš.

Markeš meni, da pomeni ukinitev oddaj, med drugim Tednika in Tarče, to, da imamo »svojega Putina«. Cenzura na nacionalni televiziji je propaganda za lastne potrebe, kar je enako kot to, kar počne Putin, je dejal Markeš, ki se mu zdi ironično, da se Janez Janša v Ukrajini predstavlja kot zagovornik evropskih vrednot, medtem ko jih v Sloveniji tepta. Markeš je pojasnil, da je šel Janša pred volitvami v Kijev »kakor hudič, ki gre v pekel po nove elemente vročine«, poudaril je še, da »izkoriščanje ljudi v Ukrajini, ki so se znašli v hudi situaciji, za lastno propagando ne vodi nikamor«.

Žerdina je presenetilo, da se odpravi v Kijev ni pridružil tudi madžarski premier Viktor Orbán. Markeš pojasnjuje, da Orbán igra dvojno igro, iz strahu pred ZDA in EU navzven podpira enoten odziv EU in nasprotuje Rusiji, navznoter pa so njegovi mediji naklonjeni Putinovim argumentom. Ta politika mu zagotavlja nizke cene ruskih energentov.