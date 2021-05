Janša kampanjo Za obSTAnek označil za tragikomično in absurdno

Opozicija opozarja na nezakonito ravnanje vlade

Ukinitev financiranja STA je še eden v dolgi vrsti pritiskov vlade na medije in novinarje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Neslana šala notranjega ministra

Sindikati obsojajo napade na STA

Kampanjo Za obSTAnek, v kateri Društvo novinarjev Slovenije v sodelovanju z drugimi organizacijami zbira sredstva za STA, so na družbenih omrežjih podprli tudi nekateri politiki, pri čemer so izpostavili tudi pomen svobode medijev. Nekateri pa so do kampanje kritični, premier Janez Janša jo je označil za tragikomično in absurdn o Društvo novinarjev Slovenije je namreč ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev s prijatelji STA tudi uradno naznanilo začetek kampanje Za obSTAnek, katere cilj je zbirati donacije za STA.»Slovenija je postala država (edina na svetu), v kateri levičarji zbirajo prispevke za bogatega direktorja Veselinovića z letno plačo preko 100.000 evrov. Za odgovornega krivca, da STA krši zakon. Da odpušča bolne novinarje,« je na Twitterju zapisal premier.Predsednik NSise na Twitterju ni odzval neposredno na kampanjo, je pa v današnji objavi zapisal, da je vloga medijev pri delovanju demokratičnih držav ključna. V Sloveniji sta po njegovih besedah zagotovljeni svoboda delovanja medijev in kritika dela vlade. »Po 30 letih samostojne države pa velik izziv še vedno ostaja vrednotna uravnoteženost medijskega prostora. Naša vizija mora biti ustvarjanje pluralnega medijskega prostora, ki bo odslikaval različne vrednote in nazorska prepričanja državljanov. To je temelj za gradnjo strpne in vključujoče družbe,« je prepričan.Predsednik SMC, ki je o dogajanju glede STA spregovoril v nedeljski oddaji Politično na Televiziji Slovenija, je po njej na Twitterju zapisal, da moraš tistemu, ki mu izstaviš račun, tudi odgovorno poročati. »Situacija s STA me žalosti, saj je to eden izmed bolj korektnih in uravnoteženih medijev pri nas. Ne morejo pa za neodgovorno ravnanje direktorja škodo plačati novinarji, ki korektno opravljajo svoje delo,« meni.V opozicijskih strankah pa so ob izraženi podpori STA večinoma opozorili na po njihovem prepričanju nezakonito ustavitev financiranja STA.Predsednik LMŠje ob tem danes na Twitterju zapisal, da je s svobodo medijev tako kot z vsemi pridobitvami demokracije: »Šele ko je ogrožena, se zavemo, kaj izgubljamo.« »S salonskim aktivizmom je ne bomo obranili. Vse institucije, ne samo politika, morajo imeti pogum. Medijska svoboda je steber demokracije,« je prepričan.V sporočilu za javnost LMŠ pa so izpostavili Šarčeve navedbe o prevečkrat velikem vplivu lastniške strukture, zato je po njegovem mnenju »še toliko bolj pomembno, da so novinarji finančno neodvisni,« saj so potem lahko tudi samostojni. Po Šarčevih besedah je »ključno, da tisti, ki je na oblasti, to razume«. »Pri nas imata s svobodo medijev težave predvsem stranka SDS in predsednik vlade, ki orbanizirata medijsko sceno," je dodal. Nezakonito ustavitev financiranja STA vidi kot »obleganje, izčrpavanje in izstradanje te ustanove,« zato se mu zdi simbolično zelo pomemben odziv Društva novinarjev Slovenije, ki zbira donacije.Predsednica SDpa je v nedeljski objavi na Twitterju zapisala, da vlada nezakonito izčrpava javni servis. »Svoje finančne obveznosti bi morala nemudoma izpolniti,« je prepričana Fajonova, ki meni, da bi bil današnji svetovni dan svobode medijev idealna priložnost za to, »namesto da se zbira dobrodelne vsote za preživetje STA«.Tako kot nekateri drugi je tudi koordinator Levicev nedeljo na Twitterju objavil posnetek telefonskega zaslona s sporočilom o potrditvi prejema donacije za STA. Ob tem je pripisal: »Prispeval. Dajte tudi vi.« »Kje smo: ljudstvo se samoorganizira in zbira donacije za pomoč STA, medtem ko izvoljeni predstavnik taistega ljudstva objavlja predvidoma 'humoren' zajem zaslona, ki prikazuje neplačevanje,« pa so v nedeljo zapisali v stranki Levica.Konec tedna je namreč na družbenih omrežjih odmeval tvit notranjega ministra, v katerem je objavil posnetek telefonskega zaslona z odgovorom na njegovo sporočilo z navedbo STA 0, v katerem so ga obvestili, da ta ključna beseda ne obstaja. »Sporočajo mi, da ne morem donirati in pomagati STA,« je ob tem pripisal.Po mnenju predsednice SABpa je ob svetovnem dnevu svobode medijev velika sramota, da moramo v Sloveniji zbirati donacije za preživetje STA. Na strankinem profilu pa so ob tem zapisali, da so pritiski na javne medije, ustrahovanja, napadi na novinarje, kritičnih do vlade, in ukinitev financiranja STA občutno skrčili slovensko medijsko svobodo. »Največja sramota pa je, da se za obstanek STA, ki je nastala sočasno z našo državo, borijo stanovske organizacije in civilna družba,« so navedli in dodali, da jih STA z opravljanjem javne službe dnevno oskrbuje z verodostojnimi informacijami.Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancevpa je že prejšnji teden ob sporočilu Evropske komisije, ki daje zeleno luč izplačilo državnega nadomestila za opravljanje javne službe STA na podlagi sedmega protikoronskega zakona, zapisala, da mora biti najbrž za vlado »precej boleče spoznanje, da Evropska komisija ne bo nasedla vladnim manevrom finančnega izčrpavanja STA«. »Še več, Evropska komisija poudarja, da javno financiranje tiskovnih agencij prispeva k zagotavljanju neodvisnih novic. Kot pravi naš rek: zavajanja in laži imajo kratke noge,« je dodala.V nekaterih sindikatih in nevladnih organizacijah ob svetovnem dnevu svobode medijev obsojajo »politično mrcvarjenje STA, ki se vrši tudi na plečih njenih delavcev«. Hkrati novinarje in uporabnike socialnih omrežij pozivajo, naj ignorirajo »ustrahovalne, cinične in zaničevalne komentarje najvišjih predstavnikov vlade in njihovih satelitov«.Kot so spomnili v Delavski svetovalnici, v Svobodnem sindikatu Slovenije, Sindikatu kulture in narave Slovenije Glosa ter Gibanju za dostojno delo, Slovenska tiskovna agencija (STA) že 123. dan opravlja javno službo brez zasluženega plačila s strani vlade. »Agonijo STA najvišji predstavniki vlade in vladnega urada za komuniciranje ne samo povzročajo, temveč jo tudi sproti cinično komentirajo prek socialnih omrežij,« so opozorili.Najvišji predstavniki vlade po njihovi oceni z ustrahovalnim, ciničnim in zaničevalnim komuniciranjem z vsemi navideznimi »sovražniki" proizvajajo javno ozračje ustrahovanja, cinizma, zaničevanja. To se nato z deljenjem in komentiranjem eksponentno širi po socialnih omrežjih, medijih in posledično po slovenski družbi. »Kar na koncu le še podžiga to isto vladno (spletno) tovarno ustrahovanja, cinizma in zaničevanja. In prav zato je skrajni čas, da jo izoliramo,« so zapisali.»Skrajni čas je, da ta velik prenapihnjen balon vladne tovarne ustrahovanja, cinizma in zaničevanja čim bolj skrčimo na velikost neznatnega mehurčka," so še zapisali v sporočilu. Zato je treba po njihovem mnenju vse takšne izjave ignorirati in jih »odstaviti, kamor sodijo - na robove družbene pozornosti«.Vse, ki jih bodo »zasrbeli prsti« ob naslednji tovrstni izjavi, pozivajo, naj jo ignorirajo. »Naj se izgubi v marginalnosti in obskurnosti, kamor sodi. Naj se spremeni v prazno banalnost, saj to tudi je. Nič člankov, nič komentarjev, nič izjav ob novem žaljivem tvitu ali izjav kateregakoli predstavnika vlade ali njihovega satelita,« so še zapisali.