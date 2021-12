Janša: Kot da bi pozabili temeljno sporočilo plebiscita

»Pred nami so praznični dnevi, a nekako se zdi, da smo sredi izjemne krize, ki ne omogoča praznovanja, ampak nič drugega kot tekanje v krogu. Zdi se brez izhoda in rešitev. A tu se moramo vprašati, ali smo po treh desetletjih samostojnega življenja res postali neka zakotna dolina solz, konflikta in prepira ali pa je to od površnih ustvarjalcev javnega mnenja vsiljevana samopodoba,« je povedal govorec Janez Janša, predsednik vlade, na osrednji državni slovesnosti pred dnevom samostojnosti in enotnosti, ko bo minilo 31 let od razglasitve rezultatov prelomnega plebiscita.

Takrat smo po njegovih besedah verjeli, da je z manjvrednostjo, ki so nam jo vsiljevali iz prestolnic večnacionalnih držav, dokončno opravljeno. A po njegovem mnenju se moramo še zdaj žal ukvarjati z njo. »Kot da bi pozabili temeljno sporočilo plebiscita, da če želimo, da nas priznajo drugi, se moramo najprej priznati sami,« je navedel Janša, ki se je aktualnemu notranjepolitičnemu stanju v svojem govoru bolj ko ne izognil, govoril pa je o pozitivnih statističnih kazalnikih, inovacijah in o tem, da nas morda čakajo celo večji izzivi, kot so bili tisti pred desetletji.

Osrednjo državno slovesnost je sicer bojkotiral del opozicije in prvi predsednik republike Milan Kučan, ki se je za to odločil zaradi protesta do politike sedanje vlade.

Na slavnostni seji državnega zbora pred tem, na kateri je bil navzoč tudi Kučan, je govorec Igor Zorčič, predsednik državnega zbora, poudaril, da danes praznujemo, a da gremo težko mimo premisleka, ali smo na pravi poti. Nekateri po njegovem mnenju težke epidemične razmere izkoriščajo. »Ukrepanje z odloki, ki so spoznani za neustavne, nezmožnost implementacije ustavnih odločb, verbalno obračunavanje nosilcev političnih funkcij z ustavnim sodiščem ali rednimi sodišči – da ne pozabim političnega rovarjenja po tožilskih vrstah in posegov v STA – kažejo vse kaj drugega kot spoštovanje naše ustave in države,« je bil še kritičen do Janševe vlade in navedel, da izzivi sedanjega časa zahtevajo enovite odgovore, ne pa ustvarjanja delitev in izkoriščanja priložnosti za politično podrejanje državnih institucij in javnih medijev.