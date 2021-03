Janša se z evropsko poslanko dogovarja za pogovor o medijih

Premier Janez Janša je evropski poslanki Sophie in 't Veld predlagal, naj skupina Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije pogovor z njim in ministrom za kulturo Vaskom Simonitijem opravi 26. marca, po vrhu EU. Ta petek njuna fizična udeležba v Bruslju logistično ni mogoča, so sporočili iz premierjevega kabineta.Skupina za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic (DRFMG), ki jo vodi evropska poslanka iz Nizozemske iz vrst liberalcev in 't Veldova, bo v petek popoldne opravila razpravo o razmerah v Sloveniji. Razprava bo virtualna in javna. Trajala bo od 13.30 do 16. ure. K udeležbi so povabili tudi Janšo in Simonitija, ki pa v razpravi ne bosta sodelovala.V kabinetu predsednika vlade so v povezavi z razpravo danes najprej spomnili, da sta premier in minister že sporočila, da z veseljem sprejmeta povabilo na takšen pogovor, vendar bi izmenjava mnenj morala biti organizirana v fizični obliki v prostorih Evropskega parlamenta, seja bi morala biti javna, prav tako pa bi morali zagotoviti dovolj časa, da bi bile vse teme, ki bi jih želeli obravnavati, celovito predstavljene.V nadaljnjem dialogu z evropsko poslanko je predsednik vlade predlagal, da bi se pogovor z njim in ministrom za kulturo opravil 26. marca po zasedanju Evropskega sveta v Bruslju, saj fizična udeležba predsednika vlade in ministra logistično ta petek v Bruslju ni mogoča, predvsem ker je bilo vabilo na razpravo posredovano tik pred zdajci, so sporočili iz Janševega kabineta.Predsednik vlade predlaga, da bi 26. marca opravili poglobljen in izčrpen pogovor o razmerah v Sloveniji v povezavi z demokracijo, vladavino prava in temeljnimi človekovimi pravicami. Ob tem v njegovem kabinetu še enkrat poudarjajo, da premier z veseljem sprejema povabilo na javno izmenjavo mnenj o stanju v Sloveniji v okviru evropskih institucij, saj da si je za tovrstno javno izmenjavo stališč prizadeval zadnje desetletje.V petkovi razpravi bodo po navedbah Evropskega parlamenta sodelovali predstavnik Evropske komisije Emmanuel Crabit, predvidoma varuh človekovih pravic Peter Svetina, direktor CNVOS Goran Forbici, predsednica DNS Petra Lesjak Tušek, predvidoma predsednik ZNP Matevž Tomšič, raziskovalni novinar Lenart J. Kučić in profesor na FDV Marko Milosavljević.