Janša sledil Olaju, ki je objavil neresnično fotografijo

Epidemija koronavirusa je na površje med drugim prinesla polno lažnih in prirejenih novic, večkrat izvzetih zunaj konteksta, ter diskreditacij, predvsem stroke. A se takšnega pristopa, ki družbo še dodatno hromi in razdvaja, večkrat poslužuje kar sam vrh politike.

Tokrat je znova presenetil premier Janez Janša, saj je včeraj tvitnil fotografijo nasilnih protestov v središču Ljubljane in zraven pripisal: »Res žalostno, da imajo nasilneži, ki že cel dopoldan ovirajo promet in motijo Ljubljančane, podporo Ljubljanskega župana.«

Zavajal tudi prvi mož policije

S čim je povezal podporo ljubljanskega župana Zorana Jankovića in protestnikov, ki si pravico do mirnega zborovanja predstavljajo precej izkrivljeno, iz tvita ni jasno (razen, da se nasilje dogaja v središču Ljubljane), razkrije pa ta nekaj drugega.

Fotografija, ki jo je pripel predsednik vlade, nikakor ni iz časa zdajšnjih protestov, niti ne iz katerega koli drugega obdobja shodov proti vladajoči politiki, ampak gre za obračun ljubljanskih in mariborskih nogometnih navijačev na ljubljanski tržnici. In to iz leta 2009.

Janša je tvit, ko so njegovo manipulacijo razkrili drugi uporabniki twitterja, izbrisal in objavil novega z drugačnimi fotografijami, a istim zapisom. Vendar, kot kaže, je Janez Janša s fotografijo samo sledil generalnemu direktorju policije Antonu Olaju, ki je isto fotografijo (Delovega fotografa) objavil v svojem tvitu, s katerim je opozoril na nasilje nad policisti.