Koalicija umika glasovanje o nalezljivih boleznih in demografskem skladu

Na današnji novinarski konferenci v veliki dvorani predsedniške palače na Erjavčevi javnost o trenutnih razmerah glede širjenja koronavirusa in njegovih različic ter o drugih aktualnih temah seznanjajo premierin oba podpredsednika vladeterOb 1.691 PCR testih so včeraj v naši državi po podatkih sledilnika za covid-19 potrdili 56 novih okužb. Delež pozitivnih je 3,3-odstoten. Poleg tega so opravili še 19.934 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi aktivnih 683 primerov, 14-dnevna incidenca znaša 32,4. V bolnišnični oskrbi je 32 oseb, od tega deset na intenzivni negi. Včeraj ni umrl noben bolnik s covidom-19.Kot poroča STA, je vlada na današnji seji podaljšala veljavnost obstoječih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusne okužbe do 25. julija. Do takrat ostajajo v veljavi ukrepi iz odlokov o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, kulturnih storitev končnim uporabnikom in kolektivnem uresničevanju verske svobode.Prav tako se podaljšuje veljavnost odlokov o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb ter začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe, pa tudi o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov, o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah ter o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil.»Zdaj ko imamo dovolj cepiva, tako da lahko ljudje izbirajo, je odgovornost vsakega posameznika, da zaščiti sebe in bližnje. Na voljo je dovolj instrumentov, zaradi katerih ni treba zapirati javnega življenja in gospodarstva ter še zlasti storitvenih dejavnosti, ki so bile najbolj prizadete. Ministrstvo za zdravje bo v naslednjih dneh predlagalo spremembe uredb,« je napovedal Janša. Janez Janša in pozdravil enoten poziv poslanskih skupin k cepljenju.Poslanci koalicije bodo glasovali proti noveli zakona o nalezljivih boleznih, je dejal Janša. Vlada si bo vzela čas za ponovno proučitev in za predlog nove novele zakona o nalezljivih boleznih. S tem bo upoštevan tudi rok, ki jo je za spremembe določilo ustavno sodišče. Koalicija bo predlagala tudi preložitev glasovanja o zakonu o demografskem skladu ker ne želimo takšne odločitve sprejeti v politično tako pregretem ozračju. Gre za strateško odločitev, kako zagotoviti stabilne pokojnine v prihodnje.Jutri bo DZ odločal o predlogu za imenovanje ministra za digitalno preobrazbo. Po tem, ko sem v DZ poslal predlog, je dejal Janša, je bilo nekaj pripomb, zakaj v zadnjem letu mandata predlagamo to. Ne gre za novo ministrstvo, ampak za novo službo in ministra, ki bo usklajeval obstoječe ministrstvo. V načrtu za okrevanje je veliko denarja za digitalno preobrazbo slovenskega gospodarstva, javne uprave in storitvenih dejavnosti. Ta denar bo začel v Slovenijo prihajati vsak čas. Pomembno je, pravi Janša, da so investicije digitalne preobrazbe usklajene. Predlagani kandidat se je po Janši izkazal na dosedanji funkciji. Ker gre za prihodnje tedne in mesece, premier verjame, da bo ta predlog jutri v DZ podprt.Tudi Matej Tonin podpira prestavitev odločanja o zakonu o demografskem skladu na čas, ko bodo strasti bolj umirjene. Verjame, da bo Mark Boris Andrijanič jutri potrjen za ministra. Da bo mlad strokovnjak okrepil vladno ekipo, se veseli tudi Počivalšek. Čas je, da v Sloveniji dobi priložnost tudi mlajšna generacija. Gospod Andrijanič je najboljša izbira za to vlogo, je prepričan Počivalšek. S to dopolnitivjo koalicijske pogodbe so po njegovem dali še en pomemben pečat medsebojnemu sodelovanju. Program SMC se v okviru koalicijske pogodbe zelo dobro izvaja, je ocenil, Janševo vlado pa kljub težavnemu obdobju ocenil za najbolj operativno v zadnjih letih. Okrcal je poročanje medijev, ki so »pod kontrolo opozicije«, a bi od njih pričakoval vsaj minimum korektnosti, je dejal. V državi prevladuje pljuvanje vsega, kar vlada naredi, je prepričan Počivalšek in to ga žalosti.Prejšnji teden so zaokrožili pogovore z investitorjem, ki bo prišel v Ormož, je še razkril. Pospešek digitalne preobrazbe Slovenije je zanj pomemben, ker bomo le tako lahko zagotovili napredek vseh kotičkov države.Komentiral je tudi zaplete okrog zakonodaje o epidemijski situaciji. Po njegovem ta hip v državi ni mogoča argumentirana razprava o tem. »Pri nas ni mogoče oblikovati dovolj učinkovitega političnega soglasja. Slovenska vlada nima na voljo mehanizmov, da bi zagotovila kolektivno zaščito. Zato je to v prvi vrsti odgovornost vsakega posameznika in stvar svobodne odločitve,« je še dejal Počivalšek, ki si bo kot gospodarski minister prizadeval, kot je dejal, da gospodarstvo ostane odprto.