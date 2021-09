Janša trdi, da pri njem ne lobirajo

»Na jahtah sem jaz v svojem življenju preživel mogoče vse skupaj 10 ur, na različnih. Mislim, da sem bil pol ure na neki jadrnici celo z gospodom Kučanom. Pa to ni bilo neko lobiranje. In vse te slike, ki jih objavljate, to so pač iz časov, ko si mogoče tudi jaz lahko privoščim kakšen dopust, ko smo v opoziciji. Ko smo v vladi, pač teh dni praktično ni,« je premier Janez Janša odgovarjal na opozicijska poslanska vprašanja o stikih z največjimi slovenskimi dobavitelji v zdravstvu.



Poslanec LMŠ Robert Pavšič je Janši očital tudi izogibanje vprašanjem in neudeležbo na sejah parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, ki je bila sklicana na to temo, in tudi preiskovalne komisije o ukrepih povezanih z epidemijo covida-19, ki jo vodi sam. »Vaš vztrajen molk, vaše izogibanje neugodnim vprašanjem, vaša ignoranca do državnega zbora in njegove ustavne funkcije, vse to nas je pravzaprav prisililo, da nastopimo ostro, vztrajno, brezkompromisno in vas vsaj danes soočimo z vsaj enim vprašanjem,« je ob tem dejal Pavšič in nadaljeval, da tudi vabila preiskovalne komisije, ki so mu ga doslej poslali na dom že trikrat, ni prevzel. Pavšič je že navedel, da bo v skrajnem primeru zahteval tudi prisilno privedbo Janše na zaslišanje.



Janša je na sami seji državnega zbora sicer zatrdil, da nima z udeležbo na preiskovalnih komisijah nobenih težav. »Tudi vabilo za petek sem prejel in delam na tem, da bi lahko prišel. Je pa moj koledar poln. Jaz imam v enem tednu več evropskih in mednarodnih obveznosti, kot jih je imel vaš predsednik vlade v celem letu,« je dejal in v nadaljevanju zatrdil, da se je z Božom Dimnikom, čigar hči je ena največjih dobaviteljic v slovenskem zdravstvu, srečal večkrat, a da pogovori nikoli niso tekli o poslu. Pri njem po njegovih besedah tudi ne lobirajo, ker »vedo, da jaz pač nisem tarča za to«.



Da je bilo teh naključij malo preveč, da bi kdo verjel vanje, pa mu je očital poslanec Levice Luka Mesec.

