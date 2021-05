Janša v Veselinovičevi tožbi vidi priložnost za sodni epilog

Tudi Urbanija upa na tožbo

FOTO: Bor Slana/STA

Veselinovič zanika očitke o mobingu in brutalnem obračunavanju

FOTO: Igor Modic/Delo

Predsednik vladese je na včerajšnjo napoved direktorja STA, da bo proti njemu vložil civilno in zasebno kazensko tožbo zaradi posega v čast in dobro ime ter kaznivega dejanja žaljive obdolžitve, danes odzval na Twitterju. Na tem družbenem omrežju, za katerega vselej najde čas , je napisal, da mora – po njegovem mnenju – maltretiranje novinarja, ki nato umre, dobiti sodni epilog.Spomnimo, Janša je včeraj Veselinoviča na Twitterju označil za sodelavca pri umoru novinarja , direktor STA pa je zatem v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija izjavil, da gre za neresnične in žaljive očitke, ki škodijo njegovi časti in ugledu, zato bo uporabil vsa pravna sredstva na sodišču.Ob svojem odzivu na Twitterju je Janša objavil povezavo do posnetka z izseki z novinarske konference iz leta 2009, na kateri nekdanji odgovorni urednik STAnavaja, da se Veselinovič poslužuje vseh možnih oblik šikaniranja.Povezavo na isti posnetek je v četrtek zvečer delil tudi direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom), ki ga je Veselinovič prek odvetniške pisarne z opominom pred tožbo pozval k prenehanju kršitev osebnostnih pravic.Kot je Urbanija ob tem še zapisal, je Veselinovič na elektronski naslov »res poslal nek opomin pred tožbo«. Napovedal je še, da ga bodo danes v celoti objavili in izrazil upanje, da ne bo ostalo samo pri opominu. Urbanija je, kot je navedel, Veselinoviču s posnetkom tudi javno odgovoril. Zapis je pospremil še s ključnikoma stop mobingu in free media.Urbanija je Veselinoviču že večkrat, tudi v četrtkovih tvitih, očital, da je »v brutalnem obračunu in dolgotrajnem mobingu na bolniško posteljo poslal odpoved delovnega razmerja tedanjemu odgovornemu uredniku Mešku«.Veselinovič po poročanju agencije, ki jo vodi, pojasnjuje, da je bila Mešku odpoved vročena 3. novembra 2009. O hudi bolezni Meška pa v času, ko se je vodil postopek zaradi prenehanja delovnega razmerja pri delodajalcu, ni bil seznanjen.»Z boleznijo g. Meška je bila naša stranka seznanjena šele maja leta 2010, natančneje dne 13. maja 2010, ko je prejela obvestilo tedanjega Meškovega pooblaščenca, ki je vsebovalo podatke o bolezni, s priloženo zdravniško dokumentacijo. Iz te dokumentacije pa izhaja, da so g. Mešku bolezen odkrili v decembru 2009, iz česar izhaja, da je nemogoče, da bi naša stranka izvršila katerokoli od dejanj, ki jih očitate, v času, ko naj bi vedela, da je bil Meško bolan,« je v opominu Urbaniji zapisal Veselinovičev pravni zastopnikZanika tudi očitke o mobingu in brutalnem obračunavanju.